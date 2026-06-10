В Луцке археологи раскопали фундамент башни, засыпанной около 300 лет назад (фото)

Исследователи обнаружили там керамику и предметы быта.

В Луцке недавно обнаружили остатки фундамента одной из башен Окольного замка – башни Свинюского, засыпанной около 300 лет назад. Сейчас на этом месте проводятся археологические работы.

Как сообщает пресс-служба Луцкого горсовета, за более чем три недели исследователям удалось обнаружить местонахождение самой башни и подземный этаж, который совпадает с подземным этажом существующей башни князей Чорторийских, расположенной по соседству.

"Сейчас продолжается процесс расчистки подземной части башни и определения ее окончательных габаритов. На сегодняшний день известна ширина, сейчас археологи пытаются определить длину", – рассказали в горсовете.

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Там добавили, что башня была засыпана в раннемодерную эпоху и не позднее XVIII века. Исследователи уже обнаружили керамику и предметы быта времени ее строительства (XVI-XVII века).

В мэрии отметили, что археологические работы планируют завершить до наступления поздней осени, затем объект законсервируют на зиму, во время которой планируется разработать проект восстановления, а весной начать его остраивать.

Что известно об Окольном замке

По данным Луцкого горсовета, во времена князя Любарта вместе с Верхним замком в городе начали строить Окольный. Он состоял частично из деревянных укреплений, частично – из каменных. Имел восемь башен: четыре деревянные и четыре каменные. Длина каменной части замка составляла 500 м, а деревянной – 260 м. Северная часть Окольного была деревянной, южная – каменной.

На сегодняшний день сохранилась лишь одна из восьми башен Окольного замка – башня князей Чорторийских. Построили ее в период XV–XVI веков. В 1970-х годах башня была отреставрирована. Позже там создали музейное пространство "Окольный замок".

Что касается башни Свинюского, то, по информации историка Елены Бирюлиной, впервые она упоминается в источниках в 1510 году. В то время башня еще не имела названия, а распознать ее можно было по близости к церкви.

В 1515-1521 годах участок приобрел писарь Михаил Васильевич Свинюский (фамилия образована от названия с. Свинюхи, теперь с. Приветное). Писарь за свой счет восстановил разрушенную башню, после чего ее начали называли башней Свинюского. Свое состояние и недвижимость он заработал, благодаря государственной службе.

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