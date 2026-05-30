Стеклянные крышки будут постоянно чистотыми: как этого добиться

Крышки для кастрюль и сковородок – одни из самых постоянно используемых предметов на кухне, но им часто не уделяется должного внимания. Со временем жир, пар и остатки пищи скапливаются по краям, под ручками и на стекле, из-за чего крышки выглядят мутными и липкими, независимо от того, как часто их моют.

Но, как пишет Southern Living, большинство крышек от кастрюль можно восстановить с помощью нескольких простых методов чистки.

На крышках от сковородок и кастрюль накапливается налет, поскольку пар поднимает масло вверх во время готовки, и оно оседают по краям и на ручках. Стеклянные крышки особенно склонны к помутнению, поскольку вода и остатки пищи могут прилипать к поверхности после многократного использования.

Даже посудомоечная машина не может удалить всю пленку, которая скапливается на крышках. В труднодоступных местах скапливается влага и жир, образуя скрытые загрязнения.

Чтобы очистить крышки, начните с самого простого: замочите их в мыльной горячей воде. Для достижения наилучших результатов очень горячую воду. Когда крышка хорошо отмокнет, ее можно протереть мягкой губкой или салфеткой из микрофибры.

Обратите особое внимание на ободок и область вокруг ручки, где обычно скапливается жир. Мягкая зубная щетка поможет очистить труднодоступные места, не поцарапав поверхность. Если на крышке есть пароотвод, аккуратно очистите и внутреннюю часть отверстия.

Пищевая сода помогает удалить липкие остатки.

Пищевая сода – один из лучших помощников в уборке дома. Когда на крышках кастрюль скапливается липкий, пожелтевший жир, который не отстирывается, пищевая сода поможет его расщепить.

Нанесите небольшое количество пищевой соды на влажную губку или непосредственно на жирный участок, затем аккуратно потрите круговыми движениями. Мягкая абразивность пищевой соды помогает удалить остатки, не повреждая стекло или нержавеющую сталь. После чистки тщательно смойте теплой водой и вытрите мягким полотенцем, чтобы избежать разводов.

Уксус может восстановить помутневшие стекла

Помутнение стеклянных крышек часто вызвано минеральными отложениями и остатками пищи, а не просто грязью. Белый уксус – один из самых простых способов восстановить прозрачность. Смочите тряпку или бумажное полотенце в уксусе и положите его на мутную поверхность на несколько минут. Затем протрите чистой салфеткой из микрофибры. Для удаления более стойких загрязнений смешайте уксус с небольшим количеством пищевой соды, чтобы получить мягкую чистящую пасту .

Дайте крышкам полностью высохнуть

Простой способ дольше сохранять крышки кастрюль чистыми – это убедиться, что они полностью высохли, прежде чем складывать их друг на друга или хранить. Задержанная влага может оставлять разводы, минеральные пятна и даже плесень вокруг уплотнителей или ручек. После мытья тщательно высушите крышки чистым полотенцем и храните их в хорошо проветриваемом месте.

Как отмыть сковороду от нагара

Напомним, что существует простой способ очистить сковороду при помощи воды, хозяйственного мыла, соды и силикатного клея. В этой смеси нужно прокипятить посуду не менее 40 минут.

