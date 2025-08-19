По словам специалистов, такую рыбу легко есть, поскольку обычно она уже мягкая.

Консервированная рыба используется в различных блюдах, от мясных нарезок до паст и других продуктов. Однако возникает вопрос, безопасно ли употреблять кости этих деликатесов. Поэтому эксперты по питанию рассказали для health о безопасности употребления костей консервированной рыбы.

Безопасны ли такие кости?

Обычно такая рыба проходит процесс консервирования при высокой температуре и давлении, что размягчает ее кости до такого состояния, что их легко жевать и переваривать.

"Этот процесс разрушает структуру кальция, делая кости мягкими и безопасными для потребления", - заверила зарегистрированный диетолог Рима Клейнер.

В то же время есть исключения.

"Я не рекомендую целые консервированные кости людям с проблемами глотания после облучения, неконтролируемым ГЭРБ (Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - УНИАН) или детям в возрасте до 3 лет. Я часто советую клиентам растирать сардины или лосось с лимонным соком, чтобы еще больше разбить остатки структуры перед употреблением", - отметила зарегистрированный диетолог Луиза Мейсон.

Также если вы имеете проблемы с желудочно-кишечными расстройствами, то лучше косточки такой рыбы не употреблять.

Полезны ли такие косточки для здоровья?

Консервированная рыба является одним из самых эффективных источников биодоступного кальция, уверяет Мейсон. Также консервированные кости содержат бор - микроэлемент, который важен для метаболизма эстрогена и сохранения костной массы.

"Я советую клиентам употреблять ее (консервированную рыбу - УНИАН) два-четыре раза в неделю, чередуя сардины, дикий лосось и анчоусы, чтобы разнообразить потребление микроэлементов и минимизировать влияние тяжелых металлов", - отметила диетолог.

В частности, во время одного из исследований ученые обнаружили, что люди, которые употребляют консервированную рыбу, могут жить дольше, чем те, кто ее не ест.

В другом исследовании ученые выяснили, что употребление консервированных сардин является более эффективным для здоровья и долголетия, чем прием добавок с рыбьим жиром. Также такая рыба помогает людям получать больше омега-3.

Как есть консервированную рыбу

Консервированная рыба не только доступна по цене, но и проста в приготовлении и богата на белок.

"Кроме того, эти консервированные морепродукты - это вкусный, богатый питательными веществами белок, который идеально подходит для перекуса прямо из банки или добавления в салаты, пасту и пиццу", - заверила Клейнер.

Диетолог советует смешивать их в соус или сочетать с крекерами и тостами.

Другие советы диетологов

