В одной стране продолжительность жизни женщин может впервые превысить 90 лет

Учёные объяснили, за счёт чего страна лидирует и в чём тут скрытая проблема.

К 2030 году, согласно исследованию 2017 года, женщины Южной Кореи могут стать первой в истории национальной группой населения, чья средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении превысит 90 лет.

Именно этот вывод облетел весь мир, когда вышла статья, и он требует осторожности, прежде чем цифра затвердеет в фольклоре. Исследование сообщало о вероятности. В его собственных терминах, был чуть больше чем равный шанс – оценённый в 57 процентов, – что ожидаемая продолжительность жизни женщин в Южной Корее пересечёт отметку в 90 лет к 2030 году, пишет The Space Daily.

Те же модели давали 90-процентную вероятность того, что она превысит 86,7 года – наивысший национальный показатель, зафиксированный где-либо по состоянию на 2012 год.

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Статью "Будущая продолжительность жизни в 35 промышленно развитых странах: прогнозы с помощью байесовского ансамбля моделей" возглавили Василис Контис и Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона, работавшие совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

Это одно модельное исследование, построенное на одном методе, и цифра в его основе – это прогноз, а не измерение. Вывод стоит воспринимать всерьёз, но его не следует читать как последнее слово.

Что на самом деле сделало исследование

Прогнозировать смертность сложнее, чем кажется, потому что любая отдельная статистическая модель несёт собственные допущения о том, как будут вести себя показатели смертности спустя десятилетия. Команда Контиса и Эззати попыталась снизить эту хрупкость, вообще не полагаясь на одну модель.

Они объединили 21 отдельную прогнозную модель в то, что назвали байесовским ансамблем моделей, взвешивая каждую в зависимости от того, насколько хорошо она отслеживала исторические данные о смертности. Подход по духу заимствован из прогнозирования погоды, где несколько моделей работают вместе, и их расхождения становятся частью результата, а не чем-то скрытым.

Их результат поместил южнокорейских женщин примерно на отметку 90,8 года к 2030 году – впереди Франции, Испании и Японии, которые сгруппировались ближе к 88. Разрыв между Южной Кореей и остальными не был артефактом округления. Нечто специфическое в этой стране, по этим моделям, продолжало тянуть её прогноз выше, чем у любой другой.

Потолок, который должен был удержаться

Причина, по которой эта цифра прозвучала как нечто большее, чем рутинное демографическое обновление, связана с более старым убеждением, которому она противоречила.

На протяжении большей части двадцатого века ряд демографов рассматривал среднюю национальную продолжительность жизни в 90 лет как близкую к естественному пределу – точку, где биология ограничит дальнейший рост.

Эззати обратился к этому напрямую в комментариях, приведённых тогда AFP. Ещё на рубеже веков, сказал он, многие исследователи полагали, что продолжительность жизни никогда не превысит 90 лет.

Впоследствии он пошёл дальше, заявив, что не считает, будто человечество хоть сколько-нибудь близко к верхнему пределу, если таковой вообще существует. Научная статья описала 90-летний барьер как нечто, что несколько прогнозистов сочли недостижимым всего лишь десятилетие или два назад.

Были ли они неправы – остаётся открытым вопросом, поскольку 2030 год ещё не наступил.

Чему статья приписала лидерство

Исследование и сопровождающие его материалы были необычайно конкретны в объяснении того, почему Южная Корея опередила остальных.

На первом месте – почти всеобщее здравоохранение через Национальную службу медицинского страхования, которая фактически охватывает всё население с конца 1980-х годов. Команда также указала на эффективное управление сердечно-сосудистыми рисками, низкий уровень курения среди женщин, низкое кровяное давление по всему населению и хорошее питание в детстве.

Эззати рассказал BBC, что Южная Корея сделала многое правильно, описав сравнительно равное общество, в котором улучшения в образовании и питании достигли большинства людей, и указав на то, как страна справляется с гипертонией, и на её низкий уровень ожирения.

Этот последний пункт значит больше, чем кажется. Важна была широта доступа для всего населения наряду с качеством медицины на высшем уровне. Страна может значительно поднять свою медицину высшего звена, не сильно сдвинув средний показатель. История Южной Кореи, в этой статье, – о том, как поднимается "пол".

Где цифры находятся сейчас

Восемь лет спустя траектория в целом сохраняется, хотя и неравномерно. Ожидаемая продолжительность жизни южнокорейских женщин при рождении в 2023 году составляла примерно от 86 до 87 лет – в зависимости от источника, причём Статистическое управление Кореи сообщало о верхней границе этого диапазона.

Общая национальная продолжительность жизни снизилась в 2022 году, в соответствии с влиянием пандемии на смертность почти повсюду, а затем возобновила рост.

Достижение 90 лет к 2030 году от этой отправной точки потребовало бы, чтобы рост продолжался достаточно быстрыми темпами в течение короткого окна. Прогноз никогда не предполагал прямой линии, и один нарушенный год не топит прогноз, построенный до 2030 года.

Но заголовочная цифра всегда была центральной оценкой, находящейся внутри диапазона, и лучше всего читается именно так.

Чего прогноз не решает

В южнокорейском случае есть противоречие, которое заголовок о долголетии обычно хоронит. Та же страна, которой прогнозируют мировое лидерство по продолжительности жизни женщин, имеет также, причём с большим отрывом, самый низкий уровень рождаемости среди всех стран – значительно меньше одного ребёнка на женщину.

Население может очень хорошо удерживать людей в живых до глубокой старости, производя при этом очень мало новых людей. Южная Корея делает и то и другое одновременно, и второй факт будет формировать страну куда заметнее в ближайшие десятилетия, чем первый.

Именно эту часть статья Контиса и Эззати рассмотрела с осторожностью, а большинство публикаций – нет. Авторы сформулировали свой вывод скорее как предостережение, чем как веху: системам здравоохранения, пенсий и социального ухода потребуется серьёзное планирование для населения старше, чем любое до него.

Долгоживущее население – это структура расходов в той же мере, что и достижение.

Пересекут ли южнокорейские женщины в среднем отметку в 90 лет в 2030 году, будет невозможно узнать, пока не поступят данные о смертности за этот год. До тех пор разумно держать эту цифру так, как её предложила статья: как вероятность, привязанную к методу, находящуюся рядом с демографическим вопросом, который в итоге будет иметь большее значение.

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