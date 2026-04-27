Крупнейшее в мире месторождение лития обнаружили под супервулканом в США

Отмечается, что слой высококачественного иллита находится близко к поверхности.

Под древним вулканическим кратером на границе американских штатов Невада и Орегон скрывается огромное месторождение глины с высоким содержанием лития. Ученые полагают, что этот неприметный источник может содержать достаточно лития, чтобы на десятилетия определить динамику мирового рынка аккумуляторов.

Издание earth пишет, что новое исследование показывает, что кальдера Макдермит может содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития, что, вероятно, делает это месторождение крупнейшим из всех обнаруженных на сегодняшний день.

Если исходить из недавней средней контрактной цены на карбонат лития в США, составляющей около 37 000 долларов за тонну, это месторождение можно оценить в почти 1,5 триллиона долларов.

Видео дня

В зоне, богатой литием, в Тэкер-Пасс иллит – богатая калием глина, которая прочно удерживает литий – образует полосу толщиной около 100 футов. Анализы показывают, что эта глина может содержать около 1,3–2,4% лития по весу, что примерно в два раза больше, чем в типичных глинистых отложениях.

При этом слой высококачественного иллита находится близко к поверхности, что делает возможной добычу открытым способом. По словам Томаса Р. Бенсона, геолога из Lithium Americas Corporation, исследователи сообщили о концентрации лития, достигающей около 1% по весу.

Почему это месторождение лития имеет значение

Сегодня литий наиболее известен как "сердце" литий-ионного аккумулятора – перезаряжаемой батареи, в которой ионы лития перемещаются между двумя электродами. Эти аккумуляторы питают телефоны, ноутбуки, электромобили и накопительные батареи, которые уравновешивают ветровую и солнечную энергию в энергосистеме.

Отмечается, что к 2040 году мировой спрос на литий может достичь одного миллиона тонн в год, что в восемь раз превышает объем добычи в 2022 году.

