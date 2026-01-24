13 диких куниц выпустили в британском лесу: то, что произошло, удивило ученых

Более 100 лет в лесах на севере Англии не было этого малозаметного, но крайне важного хищника.

В британские дикие леса выпустили 13 куниц из Шотландии. Животных завезли в лес на северо-западе Англии, в регионе Камбрия, известном как Озерный край. Как пишет clickpetroleoegas.com, именно такое количество, из 8 самок и 5 самцов, позволит сформировать жизнеспособную популяцию, восстановить лесные экосистемы и даже поддержать местных рыжих белок.

Этот хищник исчез из природы Англии в конце 19 века из-за охоты и уничтожения природной среды. А до этого они были очень распространены в Камбрии. Ученые будут проводить мониторинг, чтобы понять, как куницы передвигаются, охотятся, выбирают укрытия и начинают формировать стабильную популяцию.

Куниц выпустили в лесах, которые функционируют как природные коридоры и убежища, предлагая растительный покров, укрытия и маршруты для ночного передвижения. Возвращение вида рассматривается не как одноразовое событие, а как начало непрерывного присутствия.

Ожидается, что куницы начнут кочевать по лесам, опушкам и различным участкам среды обитания, постепенно занимая территорию, которая была без этого хищника более века.

Почему лесные куницы привлекают столько внимания?

Куница лесная – это млекопитающее с длинным, стройным телом, шоколадно-коричневой шерстью и светло-желтым пятном вокруг горла. По размеру он похож на небольшого домашнего кота: его рост составляет от 60 до 70 см, а вес может достигать 2 кг.

Он родственен другим куньим, таким как барсуки и выдры, и описывается как экологически важный вид из-за своей роли мезохищника. Это означает, что он регулирует меньшие популяции и помогает поддерживать функционирование лесной экосистемы, не обязательно находясь на абсолютной вершине пищевой цепи.

Куницы в основном ведут ночной образ жизни, охотятся от заката до рассвета. Такая незаметная рутина в сочетании с ловкостью и способностью лазать и передвигаться в густой среде делает этот вид труднозаметным, но он сильно влияет на баланс местной дикой природы.

Рацион и поведение

Куницы лесные всеядные животные, которые потребляют все, чего в изобилии в сезон. Это включает мелких млекопитающих, насекомых, грибы, дикорастущие фрукты, мелких птиц, яйца и падаль. Этот широкий рацион является центральным для понимания того, почему этот вид рассматривается как подкрепление пищевых цепей.

Чередуя различные источники пищи в течение года, куница лесная адаптируется к тому, что предлагает лес, и поддерживает постоянное хищническое давление на определенную добычу, а также способствует экологической очистке, потребляя падаль.

Наиболее ожидаемый эффект: давление на инвазивных серых белок.

Одним из центральных моментов в отношении возвращения лесных куниц является их влияние на белок. Этот вид является одним из немногих животных, достаточно ловких, чтобы охотиться на белок, и хотя он может питаться как рыжими, так и серыми белками, но его основной целью, как правило, является серый белок.

Серые белки не являются родными для Соединенного Королевства и были завезены из Северной Америки в 19 веке. Они распространяются на север, конкурируют с рыжими белками за пищу и переносят вирус беличьей оспы, который безвреден для серых белок, но смертелен для рыжих белок.

Присутствие куниц создает давление, которое может уменьшить преимущество серой белки, помогая восстановить баланс в споре, который без эффективных хищников, как правило, благоприятен для захватчика. Исследователи считают, что с увеличением количества куниц местная популяция рыжих белок, которая сейчас сокращается, может получить пользу.

Ожидаемый механизм является косвенным: с увеличением количества куниц в лесу давление на серых белок возрастает, и в результате рыжая белка получает пространство и уменьшает свое влияние динамики, в которой доминирует инвазивный вид. Такой тип эффекта называется экологическим каскадом: изменение на одном уровне пищевой цепи вызывает влияние на других уровнях, изменяя структуру экосистемы.

Куницы – незаметные, ночные животные, но их активность не зависит от видимости. Влияние возникает, когда они оседают, охотятся, размножаются и восстанавливают экологическую роль, которая отсутствовала с 19 века.

Возвращение в Озерный край изображается как конкретный шаг к восстановлению функциональности леса, укреплению его пищевых цепей и изменению баланса между местными и инвазивными видами.

Возвращение других видов в природу

Напомним, что с подобной целью ученые вернули волков в природный парк Йеллоустоун. Они надеялись, что волки естественным образом будут регулировать численность копытных, что даст положительный эффект пастбищам. Однако новые исследования могут свидетельствовать, что волки не так сильно повлияли на природу парка, как надеялись ученые.

