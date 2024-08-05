Однако животинка, очевидно, не может быть причастна к поджогам на французской железной дороге, произошедшим незадолго до этого.

По крайней мере часть диверсий, произошедших в начале Олимпийских игр в Париже, лежит на совести одной куницы. Об этом сообщает французское издание BFMTV.

За последние дни фан-зона Олимпиады-2024 в Шато-де-Венсенн стала жертвой нескольких перерезаний оптоволоконного кабеля. Сначала в понедельник 29 июля. Руководители объекта отметили, что кабель, расположенный под рвом замка, был перерезан в восьми разных местах.

На следующий день снова произошел второй сбой. И третий в субботу 3 августа. Столкнувшись с этими повторными диверсиями, прокуратура Парижа начала расследование. В частности полицейские просмотрели имеющиеся изображения с камер наблюдения. И оказалось, что диверсантом была куница.

Видео дня

"После анализа поврежденных участков кабелей, а также видеонаблюдения, действия были приписаны кунице, и дело закрыли за отсутствием правонарушения", - объявила в это воскресенье парижская прокуратура.

Техникам пришлось протянули новые кабели немного в другом месте, чтобы они не лежали на пути животного и не провоцировали его на дальнейшие диверсии.

Олимпийские диверсии во Франции

Как писал УНИАН, в конце июля, в день открытия Олимпийских игр, во Франции произошел масштабный сбой в работе железной дороги. Диверсанты повредили железнодорожное оборудование в нескольких местах. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что не исключает диверсии иностранного государства.

Также мы рассказывали, что накануне открытия Олимпиады в столице Франции задержали гражданина Российской Федерации по подозрению в попытке сорвать открытие Игр. 40-летний россиянин Кирилл Грязнов, задержанный в Париже, судя по всему, работал на ФСБ.

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