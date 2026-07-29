Как помыть раковину на кухне: простой способ займет 20 минут

Понадобится одно кухонное средство, которое придаст раковине блеск, и на это уйдет всего несколько минут.

Раковина из нержавеющей стали – один из самых практичных элементов на кухне, но даже этот прочный материал со временем теряет блеск из-за пятен от воды, жировых отложений и известкового налета.

Однако вернуть ей опрятный вид можно без дорогих средств – с помощью нескольких простых ингредиентов, пишет Lovedeco. Отмечается, что наиболее эффективно для очистки нержавеющей стали работает сочетание пищевой соды, средства для мытья посуды и, при необходимости, небольшого количества уксуса.

Сода действует как мягкий абразив: она помогает удалить загрязнения, но не царапает поверхность. Средство для мытья посуды растворяет жир и остатки пищи, а уксус помогает бороться с отложениями, которые остаются после воды.

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Как правильно очистить раковину

Сначала нужно убрать из раковины посуду и мусор и промыть её тёплой водой. Затем на влажную поверхность необходимо нанести тонкий слой пищевой соды и добавить несколько капель средства для мытья посуды.

Чистить раковину следует мягкой губкой или салфеткой из микрофибры, двигаясь в направлении текстуры металла. Это поможет избежать появления заметных царапин.

Если на поверхности есть стойкий известковый налет, можно нанести немного уксуса и оставить его на 2–3 минуты. После этого раковину нужно тщательно промыть большим количеством воды.

Один из важнейших этапов – полностью вытереть поверхность сухой тканью. Именно остатки воды часто становятся причиной появления новых пятен.

Для дополнительного блеска после высыхания можно нанести несколько капель пищевого масла или специального средства для полировки нержавеющей стали. Это поможет сделать поверхность более гладкой.

Чего не стоит делать

Специалисты советуют не использовать для нержавеющей стали металлические губки и агрессивные абразивные средства. Они могут оставить царапины и повредить металл.

Также не рекомендуется применять средства с хлором или отбеливателем. Такие вещества могут нарушить защитную пленку нержавеющей стали и со временем способствовать появлению коррозии.

Не стоит надолго оставлять в раковине мокрые губки, чугунную посуду или металлические предметы – они могут оставлять пятна, которые сложнее удалить.

Как сохранить блеск надолго

Чтобы раковина оставалась чистой, достаточно после каждого использования промывать её водой и вытирать насухо салфеткой из микрофибры. Такая простая процедура занимает менее минуты, но предотвращает появление известкового налета.

Более тщательную очистку рекомендуется проводить примерно раз в неделю. Регулярный уход поможет сохранить блеск нержавеющей стали и значительно реже прибегать к интенсивной чистке.

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