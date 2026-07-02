Красная нить, перо павлина или лавровый лист: что привлечет удачу именно вам

Каждая дата рождения имеет свой собственный способ привлечь удачу.

Знаете ли вы, что существует множество способов привлечь удачу – но всё зависит от расположения планет? Один и тот же метод для одного человека может совсем не подойти другому, поэтому средства для привлечения удачи нужно менять в соответствии с изменениями в космосе.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Исходя из этого, The Times of India подобрали перечисленные ниже способы привлечь удачу согласно дате рождения – чтобы вы могли извлечь из них пользу.

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Нумерологи называют это "идеальным средством" в соответствии с текущим периодом и вашей датой рождения. Так что если вы тоже хотите привлечь удачу в свою жизнь, следуйте им.

Число рождения: 1, 10, 19, 28

Управляющая планета : Солнце

Вы прекрасно справляетесь с лидерскими ролями, а ваша аура харизматична, поэтому усилить удачу вам поможет красная нить на правой руке. Это повысит вашу уверенность и привлечёт удачу в жизнь.

Число рождения: 2, 11, 20, 29

Управляющая планета : Луна

Вы эмоционально чувствительны, но при этом интуитивны. Привлечь удачу вам поможет фонтанчик с водой, размещённый в вашем жилом пространстве, либо серебряный браслет на щиколотку. Это поможет притянуть изобилие и богатство.

Число рождения: 3, 12, 21, 30

Управляющая планета : Юпитер

У вас оптимистичный взгляд на жизнь, а также духовные знания, поэтому вам стоит носить золотое кольцо на указательном пальце. Это поможет привлечь удачу, богатство и рост в жизни.

Число рождения: 4, 13, 22, 31

Управляющая планета : Раху

Вы бунтарь по натуре и трудолюбивы. Вам стоит носить символ "Ом" – он всегда будет сохранять ваше спокойствие и направлять вас на пути к успеху в жизни.

Число рождения: 5, 14, 23

Управляющая планета : Меркурий

Вы разговорчивы и обладаете чувством юмора. Привлечь удачу вам поможет перо павлина, которое стоит всегда носить с собой, – оно притягивает изобилие и обязательно принесёт финансовую стабильность.

Число рождения: 6, 15, 24

Управляющая планета : Венера

Вы заботливы по натуре и внимательны к близким. В этот период вам стоит всегда носить с собой серебряную монету с изображением Лакшми-Ганеши – она устранит все препятствия в вашей жизни и привлечёт удачу.

Число рождения: 7, 16, 25

Управляющая планета : Кету

Вы любите тишину, потому что цените собственное общество и отстранены от материального. Привлечь удачу вам поможет лавровый лист, который стоит держать в кармане, – он усилит вашу удачу и устранит препятствия в жизни.

Число рождения: 8, 17, 26

Управляющая планета : Сатурн

Вы дисциплинированны и верите в карму, но привлечь удачу вы также можете, надев кольцо в форме подковы на безымянный палец. Это поможет устранить все преграды и страдания в жизни. Удача придёт к вам.

Число рождения: 9, 18, 27

Управляющая планета : Марс

Вы энергичны и страстны во всём, что делаете. Привлечь удачу вам поможет сандаловое дерево, которое стоит всегда носить с собой, – оно поспособствует карьере и устранит денежные блокировки в вашей жизни. Для привлечения удачи это средство сработает как чудо.

Ранее УНИАН сообщал, что люди, рожденые в определенные даты, обладают невероятной внутренней силой.

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