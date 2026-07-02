Красная нить, перо павлина или лавровый лист: что привлечет удачу именно вам

Знаете ли вы, что существует множество способов привлечь удачу – но всё зависит от расположения планет? Один и тот же метод для одного человека может совсем не подойти другому, поэтому средства для привлечения удачи нужно менять в соответствии с изменениями в космосе.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Исходя из этого, The Times of India подобрали перечисленные ниже способы привлечь удачу согласно дате рождения – чтобы вы могли извлечь из них пользу.
Нумерологи называют это "идеальным средством" в соответствии с текущим периодом и вашей датой рождения. Так что если вы тоже хотите привлечь удачу в свою жизнь, следуйте им.
- Число рождения: 1, 10, 19, 28
Управляющая планета: Солнце
Вы прекрасно справляетесь с лидерскими ролями, а ваша аура харизматична, поэтому усилить удачу вам поможет красная нить на правой руке. Это повысит вашу уверенность и привлечёт удачу в жизнь.
- Число рождения: 2, 11, 20, 29
Управляющая планета: Луна
Вы эмоционально чувствительны, но при этом интуитивны. Привлечь удачу вам поможет фонтанчик с водой, размещённый в вашем жилом пространстве, либо серебряный браслет на щиколотку. Это поможет притянуть изобилие и богатство.
- Число рождения: 3, 12, 21, 30
Управляющая планета: Юпитер
У вас оптимистичный взгляд на жизнь, а также духовные знания, поэтому вам стоит носить золотое кольцо на указательном пальце. Это поможет привлечь удачу, богатство и рост в жизни.
- Число рождения: 4, 13, 22, 31
Управляющая планета: Раху
Вы бунтарь по натуре и трудолюбивы. Вам стоит носить символ "Ом" – он всегда будет сохранять ваше спокойствие и направлять вас на пути к успеху в жизни.
- Число рождения: 5, 14, 23
Управляющая планета: Меркурий
Вы разговорчивы и обладаете чувством юмора. Привлечь удачу вам поможет перо павлина, которое стоит всегда носить с собой, – оно притягивает изобилие и обязательно принесёт финансовую стабильность.
- Число рождения: 6, 15, 24
Управляющая планета: Венера
Вы заботливы по натуре и внимательны к близким. В этот период вам стоит всегда носить с собой серебряную монету с изображением Лакшми-Ганеши – она устранит все препятствия в вашей жизни и привлечёт удачу.
- Число рождения: 7, 16, 25
Управляющая планета: Кету
Вы любите тишину, потому что цените собственное общество и отстранены от материального. Привлечь удачу вам поможет лавровый лист, который стоит держать в кармане, – он усилит вашу удачу и устранит препятствия в жизни.
- Число рождения: 8, 17, 26
Управляющая планета: Сатурн
Вы дисциплинированны и верите в карму, но привлечь удачу вы также можете, надев кольцо в форме подковы на безымянный палец. Это поможет устранить все преграды и страдания в жизни. Удача придёт к вам.
- Число рождения: 9, 18, 27
Управляющая планета: Марс
Вы энергичны и страстны во всём, что делаете. Привлечь удачу вам поможет сандаловое дерево, которое стоит всегда носить с собой, – оно поспособствует карьере и устранит денежные блокировки в вашей жизни. Для привлечения удачи это средство сработает как чудо.
Ранее УНИАН сообщал, что люди, рожденые в определенные даты, обладают невероятной внутренней силой.