Почему люди покупают вещи в секонд-хендах, даже если у них много денег: ответ психологов

Покупатели ищут винтажные вещи, лимитированные коллекции, уникальные бренды или одежду, которая помогала бы им выделиться.

Бытует ошибочное представление о том, что секонд-хенды предназначены только для экономных покупателей. Однако сегодня все больше людей, даже тех, кто может позволить себе новые вещи, целенаправленно выбирают магазины подержанных вещей, винтажные бутики, комиссионные магазины и платформы для перепродажи.

Как пишет economictimes.com, психологи отмечают, что зачастую их мотивирует нечто гораздо более глубокое, чем просто поиск выгоды - забота об окружающей среде, креативность и желание обладать чем-то уникальным.

Забота об окружающей среде делает покупку б/у вещей более привлекательной

Согласно исследованию 2021 года, люди, обеспокоенные экологическими проблемами, как правило, имеют гораздо более позитивное отношение к покупке подержанных вещей.

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Исследователи пришли к выводу, что экологическое образование может играть более важную роль в поощрении покупки подержанных вещей, чем чувство вины или социальное давление сами по себе.

Выражение индивидуальности, а не просто экономия денег

Согласно исследованию 2022 года, покупатели подержанных вещей руководствуются сочетанием таких мотивов, как бережливость, экологическая сознательность, ностальгия, чувство стиля и модная осведомленность.

При этом разные типы магазинов также привлекали разные типы личности. Люди, которым нравилась ностальгия, особенно тяготели к традиционным комиссионным магазинам, экологически сознательные покупатели часто предпочитали комиссионные магазины и рынки перепродажи, в то время как покупатели, следящие за стилем, посещали практически все типы магазинов подержанной одежды.

Удивительная роль моды

Одно из самых распространенных заблуждений о покупках в секонд-хенде заключается в том, что люди, следящие за модой, покупают только новую одежду. Однако исследования показывают обратное.

Согласно исследованию 2016 года, мода сейчас является одной из самых сильных причин, по которым люди покупают вещи в секонд-хенде.

Исследователи выделили четыре разных типа покупателей в секонд-хенде и обнаружили, что около 83% в той или иной степени мотивированы модой.

Многие покупатели искали не просто более низкие цены. Они искали винтажные вещи, лимитированные коллекции, уникальные бренды или одежду, которая помогала бы им выделиться из массовой быстрой моды.

Почему покупки в секонд-хенде приносят такое удовольствие

В отличие от традиционных розничных магазинов, где ассортимент предсказуем, в магазинах подержанных товаров постоянно меняется коллекция. Каждый визит дает возможность найти что-то неожиданное.

Исследователи часто описывают это как "охоту за сокровищами". Непредсказуемость вызывает волнение, потому что покупатели никогда не знают, когда наткнутся на дизайнерскую куртку, винтажную сумку или уникальную вещь за небольшую часть ее первоначальной цены.

Это чувство делает сам процесс шопинга приятным, а не только саму покупку. Для многих людей волнение возникает от находки чего-то, чего нет ни у кого другого.

Ранее УНИАН рассказывал о средстве, которое помогает избавить одежду из секонда от специфического запаха, который появляется после обработки формальдегидом.

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