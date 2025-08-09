Для этого вам понадобится популярный соус.

Приготовление идеального омлета может быть сложной задачей, ведь могут возникнуть трудности с качеством яиц. Однако шеф-повар Хосе Андрес, который получил звезду Мишлен, раскрыл свой уникальный рецепт омлета, для которого даже не нужна сковородка, пишет Express.

В частности эксперт советует добавить к омлету майонез.

"Этот кремовый соус изготавливается из эмульсии яичных желтков и масла, поэтому, когда его добавляют к яйцам, он придает им насыщенности, похожей на добавление дополнительного желтка", - отметили в Express.

Шеф-повар рассказал, что для приготовления омлета он смешивает одно яйцо с одной большой ложкой майонеза и взбивает.

"Затем я кладу его в неглубокую тарелку, добавляю немного масла и масла и ставлю в микроволновку на 30-40 секунд. Боже мой, это лучший омлет в истории человечества - просто объедение", - заверил Андрес.

В Express добавили, что рецепт Хосе можно улучшить, сохраняя примерно те же пропорции, однако дополнительная щепотка соли и перца не помешает.

"Компактный омлет отлично подходит для бутерброда с сосиской или беконом, если вы хотите добавить яичный элемент без хлопот и хаоса, связанных с жаркой или варкой яиц. Добавление майонеза, конечно, оставляет довольно характерный аромат после разогрева в микроволновке, но он быстро рассеивается после извлечения из контейнера", - заверили в издании.

