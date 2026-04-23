Православный праздник сегодня носит народное название Евсеев день.

24 апреля по новому церковному календарю верующие чтут Молченскую икону Богородицы - одну из почитаемых святынь, к которой обращаются с молитвами о помощи и защите. Дата также приходится на пятый день Проводной недели, когда по традиции вспоминают усопших и молятся за души близких.

В этот день сочетаются церковные и народные обычаи, связанные с поминовением, верой и надеждой на покровительство свыше. Рассказываем, какие традиции и запреты соблюдали наши предки, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

24 апреля - день памяти Молченской иконы Божией Матери, главной святыни Молченского женского монастыря в Путивле и одной из самых почитаемых икон Северо-Восточной Украины. По старому стилю икону почитают 7 мая.

По преданию, образ явился в 1405 году на болоте Молче, где ранее скрывались монахи Киево-Печерской обители. Местный бортник заметил сияющую икону, он же услышал голос, который говорил построить на этом месте храм. После этого пришли священники и жители, отслужили молебен, а некоторые получили исцеление. Сначала возвели часовню, затем церковь, а позже возник монастырь.

Со временем обитель пережила разрушения, а сама икона была утрачена при пожаре, однако сохранился ее список XVIII века, который также почитается как чудотворный. В XX веке икона считалась исчезнувшей, но позже была вновь обретена: под одной из икон обнаружили Молченский образ, который в итоге вернули в восстановленный монастырь.

Сегодня святыня хранится в храме Рождества Пресвятой Богородицы и известна как целительная.

Какой праздник сегодня церковный отмечают еще:

почитают мученика Саву Стратилата и еще 70 воинов;

преподобного Саву Киево-Печерского;

преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского;

мучеников Пасикрата и Валентина;

мучеников Евсевия, Неона и других;

преподобного Фому Юродивого,

а также Елизавету, чудотворицу.

Пятый день Проводной (Поминальной, Фоминой) недели называют Фомина пятница, или Проводная. По церковной традиции сегодня, как и в другие дни этой недели, принято молиться за умерших, посещать кладбища и убирать могилы, раздавать милостыню.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому стилю в этот день вспоминают Антипу, епископа Пергама Асийского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и о его главных традициях и запретах.

Обычаи дня 24 апреля, что нельзя делать сегодня

В этот день верующие идут в храм, чтобы помолиться за умерших близких, подают записки за упокой. У святых дня просят здоровья, защиты от болезней, хорошего урожая. Святого Савву Стратилата также почитают как покровителя воинов.

В Проводную пятницу "провожают" души умерших родственников после того, как они, по народным поверьям, посещали землю на Пасху. Этот день сопровождался в старину особыми обрядами. Наши предки изготавливали чучело из сухих веток и сжигали его, собираясь вокруг костра. Считалось, что такой ритуал помогает защититься от нечистой силы и уберечь будущий урожай от бед. Кроме того, верили, что огонь очищает и открывает путь благополучию и хорошему плодородию.

Также этот праздник называют Евсеев день, его связывают с Пролетьем - переходом от весны к лету. Считается, что в это время природа окончательно пробуждается, а хозяйственные заботы выходят на первый план, особенно посевные работы.

Особое значение придают овсу, из него готовят кашу, блины, выпечку - на достаток и урожай.

В церковный праздник 24 апреля советуют избегать ссор, ругани, жадности, зависти, лени, переедания и чрезмерного употребления алкоголя.

По народным поверьям, в этот день не стоит начинать новые дела - они могут не принести результата. Также не рекомендуется одалживать или пересчитывать деньги, чтобы не навлечь бедность. Особо строго относились к отказу в помощи - это считалось способом "закрыть" себе достаток.

Не советуют грустить, плакать и предаваться тоске - это может затянуться надолго. Под запретом ссоры с близкими, ревность, сплетни и злость. Евсеев день - "не для гостей": нежелательно как ходить в гости, так и принимать незваных посетителей.

Народные приметы о погоде

За погодой в этот день наблюдают, чтобы понять каким будет июнь и урожай:

день выдался жарким - июнь будет прохладным;

много комаров - к богатому урожаю овса;

дождь пошел - к хорошему урожаю ржи;

зацвела черемуха - жди холодов;

появились сморчки - год обещает быть урожайным.

Говорят, что после Евсеева дня может быть еще до 12 ночных заморозков.

Вас также могут заинтересовать новости: