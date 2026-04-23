Как сделать ночные города безопасными для летучих мышей: первый эксперимент прошел в Дании

Ночные животные не могут пересекать оживленные трассы, которые ярко освещены фонарями.

С февраля этого года в данском городе Гладсакс, недалеко от Копенгагена, часть оживленной дороги осветили красным светом вместо привычных белых фонарей. Как говорится в пресс-релизе муниципальных властей Гладсакса, это целенаправленная попытка снизить световое загрязнение, сохраняя при этом возможность использования дороги для людей, особенно в месте, где пригородная зона граничит с густой зеленью.

Согласно описанию, изменения проведены вблизи известного коридора обитания колонии летучих мышей, чтобы снизить световое загрязнение. Так называют искусственное освещение, проникающее в ночное небо, пояснили авторы Ecoticias.

Для животных, которые зависят от темноты для питания и передвижения, это может изменить их среду обитания, даже если здания и деревья остаются неизменными. Летучие мыши – ночные охотники, которые используют темные пути между местами отдыха и кормления. Многие виды избегают ярких открытых мест, которые делают их более легкой добычей, поэтому уличный фонарь может действовать как стена.

В официальном пресс-релизе о работах по освещению говорится, что вблизи улицы Фредериксборгвей было зарегистрировано семь видов летучих мышей. Также отмечается, что ни один из этих семи видов не занесен в список находящихся под угрозой исчезновения, но некоторые считаются более уязвимыми к воздействию дорог.

В том же пресс-релизе особо отмечается, что два местных вида летучих мышей находятся под угрозой из-за воздействия дорог, включая самый распространенный в этом районе вид. Если свет станет препятствием, их пригодная для обитания среда обитания может сократиться, и эту потерю легко не заметить, находясь за лобовым стеклом.

Как спроектировано освещение, безопасное для летучих мышей

Проект не сводится к простой замене лампочки. В описании проекта говорится об изменении столбиков для фонарей. Их расставили на расстоянии примерно 30 метров друг от друга. Такое расстояние выбрано намеренно. Вместо того чтобы заливать коридор светом, система создает чередующиеся участки красного света и более темные промежутки, что помогает диким животным перемещаться, не будучи полностью открытыми свету.

Дизайнер по освещению Филип Джелвард из компании Light Bureau утверждает, что цвет может служить не только инструментом, но и сигналом. Он сказал, что красный свет должен предупреждать прохожих о том, что "это особая природная зона, которую муниципалитет хочет защитить и сохранить".

Небольшой участок имеет значение для развития городов

Проект связан с более масштабной модернизацией. В пресс-релизе говорится, что компания Gladsaxe заменила около 5000 светильников. Это одной пятой муниципальных источников освещения. Ожидаемая экономии энергии составит как минимум 7,2 миллионов киловатт-часов.

Для городов этот энергетический аспект не является абстрактным, поскольку освещение влияет на бюджеты и техническое обслуживание, а также отражается на климатических показателях.

Рост городов является одним из факторов, оказывающих здесь давление. Программа развития ООН сообщает, что в 2018 году 55% населения мира проживало в городах, и прогнозирует дальнейший рост, при этом на города приходится от 60 до 80% потребления энергии.

Спасение летучих мышей - больше новостей

Напомним, что В Англии солнечная электростанция негативно влияет на один из видов летучих мышей, которые они думают, что это вода. Ученые обнаружили, что солнечные панели действуют как "сенсорные ловушки" для летучих мышей, ведь имитируют эхолокационную сигнатуру воды. Массивы солнечных панелей создали новый экологический барьер для летучих мышей.

