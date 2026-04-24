Утечка документов Казанского авиазавода раскрыла планы РФ по обновлению ядерной триады

В частности, на этом заводе собирается прототип российского стелс-бомбардировщика.

В России ведется работа по модернизации семи стратегических бомбардировщиков Ту-160. Кроме того, в контрактах фигурируют заказы на модернизацию самолетов Ту-22М.

Об этом свидетельствует утечка производственных документов с Казанского авиационного завода в России, которые проанализировали эксперты из компании Dallas Analytics. Как сообщает ресурс 1945, четыре самолета Ту-160 уже находятся на стадии глубокой модернизации, завершение которой запланировано на 2026 год. В работе еще три борта.

"Это самолеты с серийными номерами 705, 801, 401, 703, 804, 904 и 905. График работ над Ту-22М охватывает самолеты с номерами 8301 и 9205", – говорится в материале.

На этом же заводе собирается прототип российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА, кодовое название которого "Изделие 80". Модель предназначена для наземных испытаний конструкции с летающим крылом и в настоящее время находится на этапе установки компонентов, пишет ресурс.

Бомбардировщик Ту-160 – история

Автор пишет, что российский бомбардировщик Ту-160 чем-то похож на американский бомбардировщик B-1B Lancer. Оба являются стратегическими бомбардировщиками с изменяемым углом наклона крыла. Эти самолеты предназначены для доставки ядерного оружия, однако за все время существования ни один из них ядерное оружие не применял. Вместо этого и американские, и российские самолеты сбрасывали обычные боезаряды на различные цели.

Ту-160 был спроектирован в 1970-х годах как советский ответ американским стратегическим бомбардировщикам. В эксплуатацию их ввели в 1987 году. Часть самолетов после окончания холодной войны оказалась в Украине, однако впоследствии некоторые из них были переданы России, а остальные списаны.

Характеристики бомбардировщика Ту-160

Ту-160 оснащен четырьмя двигателями. Каждый из них может развивать тягу в 55 000 фунтов (примерно 24,9 тонны).

В идеальных условиях этот самолет может развивать скорость более 2 Махов, что делает его быстрее самолетов ВВС США B-52 и B-1B Lancer.

Сегодня Ту-160 используется Россией в качестве платформы для запуска крылатых ракет большой дальности по Украине. По данным отчетов, РФ использует в боевых операциях против Украины лишь треть самолетов Ту-160, а остальные две трети находятся на техническом обслуживании, обучении, проходят модернизацию и т. д.

B-52 против Ту-160: сравнение бомбардировщиков

Ранее мы рассказывали о сравнении характеристик российских и американских бомбардировщиков – Ту-160 и В-52, соответственно.

Так, бомбардировщик B-52H несет на борту различные типы вооружения, тогда как российский самолет – преимущественно ракеты Х-55. В то же время по максимальной скорости полета превосходит именно российский бомбардировщик.

Вражеский Ту-160 без дозаправки может пролететь 12 300 километров. В то же время американский B-52H может преодолевать большее расстояние без дозаправки – более 14 000 километров.

