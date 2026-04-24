Дата 24 апреля известна несколькими важными международными праздниками.

Двадцать четвертый день апреля у православных связан с чествованием Богородицы. Религиозные верования дня объясняются тем, какой сегодня церковный праздник. На планете проводится мероприятие в честь молодежи, а народные верования призывают людей быть осторожными с деньгами.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно в эту дату проводится Международный день солидарности молодежи. Молодые люди по всей планете устраивают фестивали, благотворительные акции и доклады, чтобы поделиться своими проблемами и найти друзей в других странах.

Экологические организации отмечают 24 апреля День защиты лабораторных животных. Его организаторы надеются привлечь внимание общества к проблеме страдания зверей в лабораториях и призвать ученых использовать гуманные альтернативы испытаний.

Есть ещё такие всемирные праздники сегодня - День иммунизации, День водопроводчика, День дипломатии ради мира, День сосисок в тесте и День весенней ярмарки.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране будет обычная суббота. Никакой государственный праздник 24 апреля не отмечается, хотя про эту дату сложено немало народных примет.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю верующие чествуют воина Савву Стратилата и мученика Евсея, а также икону Богоматери "Молченскую". Святому образу молятся об успехе в любовных делах, крепком семейном счастье и о больших достижениях у детей.

По староцерковному стилю, который больше не используется в ПЦУ, сегодня праздник святого Антипы Асийского, покровителя зубных врачей.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о сегодняшней дате могут предсказать, ждать ли в ближайшее время непогоды:

если день выдался холодным, то мороз задержится ещё на 12 суток;

черемуха стоит в цвету - пора сажать картофель;

появилось много комаров - к хорошему урожаю зерновых;

гроза предвещает жаркое, засушливое лето.

Народный праздник сегодня в Украине раньше считался хорошим для покупки телят и ягнят. Домашний скот впервые за год выгоняли пастись на поле. Хозяйки готовили различные блюда из овса - кашу, кисель, оладьи, печенье. Еду делили между родными, чтобы каждый попробовал по кусочку - верили, что таким образом можно оздоровиться.

Что нельзя делать сегодня

Дурной приметой считается переедать и пить алкоголь в эту дату - у такого человека будут проблемы с желудком. Ещё в праздник сегодня не стоит пересчитывать купюры, совершать ненужные покупки и в целом бездумно тратить деньги, иначе возникнут финансовые трудности. Неудачным день считается для посадки плодовых деревьев.

