Очаровательные люди часто скрывают эти 5 темных черт характера

Идеальных людей на самом деле не существует, и об этом нужно всегда помнить.

Всем нравятся доброжелательные общительные люди, всегда готовые помочь. Однако у такого типа характера на самом деле есть и определенные отрицательные стороны, которые с первого взгляда не разглядеть. При более длительном общении становится очевидным, что эти "очаровательные" люди на самом деле не такие уж и очаровательные.

Как пишет YourTango, многие из нас пытаются равняться на таких "сияющих" личностей. Однако стремление нравиться другим часто переходит границы здравого смысла, что видно как раз на таких чрезмерно "очаровательных" людях. В частности, они могут демонстрировать некоторые неприятные модели поведения.

Навязчивость

Общительные люди часто стремятся помогать другим, в частности подталкивать близких к решениям и действиям, которые считают правильными. И это часто становится причиной раздражения.

"Желание лучшего для кого-то и принуждение выйти за пределы его возможностей часто являются двумя сторонами одной медали", – отмечает издание.

Нерешительность

Парадоксально, но "очаровательные" люди могут быть нерешительными в своих собственных действиях в то время, когда уверенно подталкивают других к "выходу из зоны комфорта".

Избегание конфликтов

Конфликт – это не всегда плохо. Это ситуация, которая может испортить отношения, но также может подтолкнуть к решению проблемы, породившей конфликт. Но "очаровательные" люди часто избегают конфликтов. Это создает иллюзию сохранения хороших отношений с другими, но консервирует ту проблему, которая порождает конфликт. В конце концов все это может привести к эмоциональному взрыву и уже более глубокой обиде, чем просто мелкая ссора.

Чрезмерная чувствительность

Эта черта может быть вредной, например, при воспитании детей. Хотя эмпатия, безусловно, важна для родителей, порой им просто необходимо демонстрировать твердость и даже жесткость в определенных решениях. Чрезмерно мягкий и снисходительный стиль воспитания только вредит детям, делая их недисциплинированными.

Привычка быть у всех на побегушках

Описываемый тип личности имеет ужасную привычку стремиться угодить всем вокруг. Это приводит к тому, что такие люди часто оказываются в ситуациях перегрузки чужими поручениями или откровенной эксплуатации. В конце концов "очаровательные" люди могут потерять чувство собственного достоинства, стремясь помочь другим и одновременно избегая конфликтов.

