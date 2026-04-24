'У вас iPhone или Android?': директор раскрыл хитрую проверку кандидатов на собеседовании

В мире собеседований все чаще встречаются нетипичные вопросы, которые могут повлиять на решение о найме. Один из таких примеров – практика гендиректора крупной компании Indeed Крисa Хаймса, который уже 15 лет задает каждому кандидату один и тот же вопрос: каким телефоном они пользуются – iPhone или Android.

На первый взгляд вопрос кажется слишком простым и даже неуместным для интервью. Однако, по словам руководителя, у него нет "правильного" ответа. Цель – не проверить технические навыки, а понять, как человек принимает решения и что влияет на его выбор, пишет YourTango.

Хаймс подчеркнул, что в ходе обсуждения кандидаты часто раскрываются с неожиданной стороны: рассказывают о привычках, любимых приложениях и даже о том, как долго остаются верны брендам. Это помогает понять их мышление и поведенческие модели в повседневной жизни и работе.

Интересно, что большинство людей на собеседовании отвечают iPhone, часто объясняя это привычкой или удобством экосистемы Apple, тогда как пользователи Android нередко говорят о большей гибкости и функциональности устройства.

По словам руководителя, такой формат интервью – это не тест и не попытка разделить кандидатов на "лучших" и "худших". Это способ начать разговор и увидеть, как человек рассуждает, анализирует выбор и аргументирует свою позицию.

Эксперты по рынку труда отмечают, что подобные нестандартные вопросы все чаще используются работодателями. Они помогают оценить не только опыт, но и личностные качества кандидатов: от критического мышления до уровня самостоятельности.

Исследования показали различия между пользователями iPhone и Android

Британские психологи обнаружили интересную закономерность: выбор телефона многое говорит о характере владельца. Согласно исследованию Университета Линкольна, пользователи на Android в среднем оказываются добрее, честнее и скромнее, чем владельцы iPhone.

Ученые проанализировали 312 владельцев iPhone и 220 Android. Результаты показали, что большинство iPhone-юзеров воспринимают свой смартфон как статусный символ и чаще придают значение дизайну и бренду. Пользователи Android же склонны рассматривать телефон как утилитарный инструмент: главное, чтобы работал.

Исследователи заметили, что среди пользователей iPhone чаще встречается молодежь и женщины. Также они в среднем более эмоциональны, но при этом реже демонстрируют такие качества, как скромность и честность. Android-юзеры, наоборот, чаще мужчины старшего возраста, которые меньше интересуются статусом и реже идут на обман ради выгоды.

Недавнее исследование показало важное преимущество Android-смартфонов перед iPhone. Оказалось, что Android-фоны обеспечивают лучшую защиту от мошеннических звонков и спама в SMS, особенно если это устройства Google.

