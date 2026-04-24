Когда лучше пить кофе по утрам, чтобы дольше оставаться бодрым: ответ ученых

В течение первых 30–60 минут после пробуждения уровень кортизола в организме естественным образом повышается

Мы просыпаемся с мыслью о кофе, но наш организм уже запустил собственную мощную систему пробуждения. Еще до первого глотка всплеск кортизола помогает почувствовать бодрость, сосредоточиться и подготовиться к активности. Если выпить кофе слишком рано, можно невольно нарушить этот естественный ритм, сообщает Iowa Park Leader.

В статье отмечается, что многие люди стремятся получить заряд энергии в 7 утра, а потом удивляются, почему к концу утра чувствуют упадок сил.

Объясняется, что в течение первых 30–60 минут после пробуждения уровень кортизола в организме естественным образом повышается. Это явление называется "реакцией пробуждения кортизола".

Издание процитировало слова одного из исследователей, который в шутку сказал:

"Ваш организм уже сварил себе эспрессо – он называется кортизол".

В публикации отмечается, что эти слова – не просто метафора. Когда вы употребляете кофеин во время этого первоначального всплеска энергии, вы сочетаете один стимулятор с другим.

Издание рассказало, что результат может давать отличное самочувствие в течение короткого промежутка времени, но с течением дней и недель это может притупить вашу естественную кривую бодрости.

"Бодрость – это прежде всего химия, а уже потом психология, и умение правильно рассчитывать время для этой химической реакции – это ваш тихий ежедневный козырь", – сказал один из ученых, исследующих сон.

Важно выбирать правильное время для приема кофе

Кофеин блокирует аденозин – молекулу, которая в течение дня вызывает сонливость. Поэтому, как отмечается в статье, если его употребить сразу после пробуждения, он вступает в конкуренцию с гормональной системой, которая уже достигла пика активности.

"Это перекрытие может сместить ощущение времени в организме, что приведет к более раннему спаду энергии, нервному возбуждению и желанию выпить вторую чашку, которую вы не планировали", – объясняет издание.

Кроме того, есть еще одна проблема. Дело в том, что раннее употребление кофеина может немного ускорить ваш ритм, подталкивая вас к срыву именно тогда, когда накапливаются задачи позднего утра.

"Люди описывают это как "возбужденный и уставший": психически приподнятый, физически немного опустошенный", – отмечается в публикации.

Когда лучше пить кофе утром

Многие физиологи советуют придерживаться простого правила: подождите не менее 60 минут после пробуждения, а еще лучше – 90 минут.

Издание отметило, что этого времени достаточно, чтобы уровень кортизола достиг пика, и кофеин усиливал стабильный базовый уровень, а не искажал естественный сигнал.

В публикации добавляется, что даже если вы просыпаетесь в 4:45 утра, действует то же правило: дайте себе час, прежде чем наливать первую чашку. Более того, если вы работаете посменно, все равно стоит ориентироваться на "время, прошедшее с момента пробуждения".

Оказывается, солнечный свет тоже имеет значение. Издание объясняет, что яркий свет, попадающий в глаза сразу после пробуждения, усиливает реакцию пробуждения кортизола.

Ранее УНИАН сообщал, что авторы масштабного исследования из APC Microbiome Ireland пришли к выводу, что кофе улучшает настроение, повышает концентрацию и снижает тревожность, если регулярно употреблять этот напиток.

Также мы писали, что ученые поделились информацией о том, в каком кофе больше антиоксидантов и кофеина: в горячем или холодном.

Вас также могут заинтересовать новости: