Действительно ли самки осьминогов 'отбиваются' от самцов камнями: ответ ученых

Исследователи засняли поведение осьминогов в местах с высокой плотностью популяции и обнаружили, что они "бросали" такие материалы, как ракушки и ил.

В апреле 2026 года видео, на котором самка осьминога поднимает камень щупальцем и бросает его в самца осьминога, стало вирусным. Об этом пишет discoverwildlife.

Хотя в публикации в социальных сетях упоминается реальное исследование, проведенное группой исследователей в заливе Джервис, у побережья Австралии, результаты гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Отмечается, что осьминог тетрикус (широко известный как мрачный осьминог) обитает в восточной Австралии и, как и другие виды осьминогов, обычно ведет одиночный образ жизни.

Однако многие осьминоги собираются в двух определенных местах в заливе Джервис (включенных в исследование) из-за наличия пищи и подходящей среды обитания - и ученые стали свидетелями необычных взаимодействий.

Исследователи засняли поведение осьминогов в местах с высокой плотностью популяции и обнаружили, что они "бросали" такие материалы, как ракушки и ил.

Однако, в то время как в видеоролике в социальных сетях утверждается, что самки бросали предметы в самцов, которые подходили слишком близко, в исследовательской статье, опубликованной в PLOS ONE, предполагается нечто несколько иное. Питер Годфри-Смит, ведущий автор статьи, заявил:

"У некоторых осьминогов наблюдается поведение, которое можно назвать своего рода "реактивным броском" - по крайней мере, мы так это называем. Осьминог собирает ракушки, ил и/или водоросли в свои щупальца и использует реактивный двигатель для выброса полезного груза на некоторое расстояние (часто на несколько длин тела). Это не "плевок", потому что материал удерживается в щупальцах, но и не обычный бросок - как правило, - потому что энергия исходит от реактивного двигателя ("сифона"), а не от самих щупалец".

Важно, что хотя исследователи наблюдали, как осьминоги "бросали" материал, случаи попадания в другого осьминога были в меньшинстве, всего в 33 процентах случаев.

В одном наблюдении, длившемся один час, одна самка осьминога бросила материал 17 раз, девять из которых попали в другого осьминога. Из девяти бросков восемь были направлены на находящуюся рядом самку, и только один попал в самца. В другом наблюдении одна самка бросила материал 10 раз, пять из которых попали в самца (который пытался спариться с ней) в соседнем логове.

В камеру, которая записывала эти наблюдения, также бросали различные предметы. Годфри-Смит объяснил:

"Большинство этих "бросков" не попадали в других осьминогов. Большинство из них, похоже, были просто уборкой логова. Нам удалось получить одно видео, на котором осьминог, похоже, приложил некоторую силу своими щупальцами. Возможно, раковина была брошена на небольшое расстояние, как фрисби, и попала в другого осьминога. Но это был необычный случай - обычно сила исходит от сифона".

Ученые предполагают, что некоторые из записанных бросков могли быть направлены на других осьминогов, указывая на то, что эти броски помогают регулировать социальное взаимодействие, включая сексуальное.

Однако они подчеркивают, что не видели никаких признаков ответной реакции, и некоторые сильные броски были направлены в открытую воду, а не в цель.

Они предупреждили, что продемонстрировать намерение у животных сложно, и объяснили, что удары могли произойти, когда осьминоги чистили свои норы, а другой осьминог случайно оказался на пути.

Таким образом, хотя осьминоги являются редким примером животных, способных метать, мы не можем с уверенностью сказать, целились ли самки в слишком уж рьяных самцов.

