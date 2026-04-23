Бывший муж Камалии впервые за долгое время появился на публике и сделал заявление

Миллиардер признался, какую музыку перестал слушать после начала широкомасштабной войны.

Бывший муж известной украинской певицы Камалии, миллиардер Мохаммад Захур заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину перестал слушать русские песни, хотя раньше они ему нравились.

"Обычно я слушаю очень интересные переходные музыкальные композиции от традиционной классики до современной попсы. Мне чрезвычайно нравятся аутентичные индийские и пакистанские народные песни. Раньше мне нравились и русские песни, но я просто перестал их слушать", – сказал он в интервью проекту "На самом деле МАХ".

Стоит отметить, что Захур впервые за долгое время появился на публичном мероприятии и в итоге попал в поле зрения журналистов.

Как известно, миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур много лет живет в Украине.

"Когда я сюда приехал, я был молодым. И с тех пор она стала для меня то ли первой, то ли второй Родиной, не знаю. Потому что я здесь прожил уже больше, чем там, где я родился", – отметил Захур.

Напомним, он более 20 лет был в браке с певицей Камалией, у них родилось двое детей. В 2023 году они расстались, но недавно певица призналась, что живет в одном доме с бывшим мужем. По ее словам, им так вполне комфортно, и это было совместное решение. Пара регулярно появляется вместе на светских мероприятиях.

