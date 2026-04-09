Почему кошки не доедают свою еду: японские ученые провели интересное исследование

Такое исследование может помочь больным кошкам, которым трудно есть.

Японские ученые заявили, что кошки не доедают еду не только потому, что они наелись, но и из-за запаха. Они подтвердили, что аппетит кошек ослабевает, когда они привыкают к запаху еды, тогда как новый аромат побуждает их к еде. Об этом пишет thejapantimes.

В ходе исследования команда под руководством профессора университета Масао Миядзаки проводила 10-минутный период голодания, а затем 10-минутный перерыв после 16 часов, в течение которых кошкам не давали есть. Такой цикл повторяли шесть раз.

"В ходе исследования, проведенного в период с января 2023 года по февраль 2026 года, в котором приняли участие 12 здоровых кошек смешанных пород в возрасте от 3 до 15 лет, команда изучала, сколько кошки ели в зависимости от разновидностей еды и запахов", - объяснили в материале.

Ученые обнаружили, что кошки ели все меньше, когда им каждый раз давали одну и ту же пищу.

"Когда кошкам давали разные виды еды, команда наблюдала улучшение их сниженного аппетита. По словам команды, появление запаха другого вида еды возвращало им аппетит, даже если на протяжении всего эксперимента кошки ели одну и ту же еду", - добавили в публикации.

Таким образом, исследование подтвердило, что аппетит кошек мог снижаться, когда они привыкали к запаху своей еды или просто были сыты, поэтому аппетит восстанавливался, когда они ощущали что-то новое.

Ученые считают, что именно этот механизм, связанный с запахом, является причиной того, что кошки в основном едят небольшими порциями и часто.

"Мы надеемся, что наше исследование поможет больным кошкам, которым трудно есть, улучшить аппетит и увеличить потребление пищи благодаря добавлению нового аромата в их корм", - заверил Миядзаки.

