Какое число приносит удачу именно вам, во многом зависит от года рождения.

Считается, что числа - это первоначальный язык Вселенной, который помогает упорядочить прекрасный хаос жизни. С детства многие слышат, что одни числа приносят удачу, а другие - наоборот: например, число 13 многие называют "несчастливым", а 11 - мистическим. Но все очень индивидуально.

Нумерология утверждает, что у каждого человека складывается собственная связь с числами - в зависимости от момента рождения. Поэтому одни цифры могут оказывать более благоприятное влияние на нашу жизнь, чем другие. Рассказываем, как узнать счастливое число по дате рождения.

Как узнать свое счастливое число онлайн по году рождения

Хотя дата и месяц рождения тоже имеют значение, именно год считают основой, которая объединяет все остальные данные, пишет издание The Parade. Чтобы узнать код удачи по дате рождения, год рождения человека сводят к одной цифре: складывают все числа года, а затем при необходимости сокращают результат еще раз. Например, если вы родились в 1999 году, то получим: 1+9+9+9 = 28, затем 2+8 = 10 и дальше 1+0 = 1.

Эта цифра и рассматривается как личное "число удачи" - считается, что оно связано с определенными качествами и влияет на выборы в жизни. Поэтому, когда вы играете в лотерею или выбираете рейс самолета, то любые числа, которые при сложении дают тот же результат - например, 28, 73, 1027, 2026 - будут для вас самыми удачливыми.

Рассчитайте число своего года рождения или найдите его в списке ниже.

Год рождения: 1963, 1972, 1981, 1990, 1999

Счастливое число - 1

Если год вашего рождения сводится к 1, это значит, что ваша душа находится в начале кармического пути.

Единица вдохновляет вас на целеустремленное и новаторское отношение к жизни. В сложные моменты медитация с этим числом может помочь вам развить дух первопроходца, который вы призваны воплощать.

Год рождения: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000

Счастливое число - 2

Если ваш год рождения сводится к 2, это значит, что вы родились с сильной интуицией.

Двойка дает вам силу влиять как на других людей, так и на ситуации. Ваша удача активируется, когда вы используете свои экстрасенсорные способности, чтобы наводить мосты и объединять две разные силы в одну гармоничную мелодию.

Год рождения: 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001

Счастливое число - 3

Если год вашего рождения сводится к 3, у вас вдвое больше удачи, чем у остальных - этим числом управляет Юпитер, одна из самых удачливых планет.

Развивая сосредоточенность и глубину, вы способны создать жизнь своей мечты. Вашими инструментами являются социальные связи и самовыражение, независимо от выбранного вами средства.

Год рождения: 1957, 1966, 1975, 1984, 1993

Счастливое число - 4

Если сумма цифр года вашего рождения дает в сумме 4, ваша удача может казаться непостоянной.

Четыре, ваше счастливое число, обладает двойственной энергией. Когда оно появляется случайно, то это призыв следовать за своей интуицией. В такие моменты выход за рамки и даже нарушение собственных правил может быть увлекательным и привести к позитивному прорыву.

Год рождения: 1958, 1967, 1976, 1985, 1994

Счастливое число - 5

Если ваш год рождения сводится к 5, то вы общительны и любите приключения.

Пятерка помогает вам открывать для себя новые и увлекательные вещи, людей и возможности. В то же время, когда она появляется случайно, это может быть призывом сузить фокус и выбрать четкое направление – это поможет строить значимые и долгосрочные отношения и приобретать ценный опыт.

Год рождения: 1959, 1968, 1977, 1986, 1995

Счастливое число - 6

Если вы родились в год, который сводится к 6, у вас золотое сердце!

Ваша удача проявляется в сильных и глубоких отношениях, основанных на взаимной поддержке, доверии и защите. Вы можете заметить появление числа 6, когда в вашу жизнь может войти важный человек или когда вам, возможно, придется пересмотреть свой подход к существующим отношениям.

Год рождения: 1960, 1969, 1978, 1987, 1996

Счастливое число - 7

Если год вашего рождения сводится к числу 7, это означает, что ваша удача носит таинственный характер.

В переломные моменты жизни вы, возможно, чувствовали и даже замечали, как силы, скрытые за завесой, действуют в вашу пользу. Семерка имеет глубокий духовный характер и может помочь вам установить связь с предками, духовными наставниками и магией вселенной.

Год рождения 8: 1961, 1970, 1979, 1988, 1997

Счастливое число - 8

Если вы родились в год, который сводится к 8, вы - старая душа.

Поскольку 8 - это число бесконечности, связанное с кармой, вы активируете свою удачу, когда сосредотачиваетесь на том, чтобы отдавать другим. Великая мудрость, с которой вы родились, растет, когда вы остаетесь приземленными и открытыми для накопления нового опыта.

Год рождения 9: 1962, 1971, 1980, 1989, 1998

Счастливое число - 9

Если ваш год рождения сводится к 9, вы завершаете цикл в этой реинкарнации.

Девять, ваше счастливое число, активируется, когда вы защищаете усилия и принципы, которые привели вас туда, где вы находитесь сейчас. Вы можете заметить, что это число появляется именно тогда, когда вам нужно успокоение на вашем пути, и дает вам ощущение силы и космической поддержки.

