Как продлить жизнь домашней кошке: эксперты дали важные советы

Во время прогулки на улице домашнего кота ждет целый ряд опасных ситуаций.

Позволяя домашней кошке гулять на улице, вы подвергаете ее значительной опасности – и риску преждевременной смерти, сообщает Independent.

Издание сообщило, что примерно две трети всех владельцев кошек в Австралии теряли своих питомцев во время их прогулок. Наибольшие риски – это дорожно-транспортные происшествия, драки и падения.

Недавний обзор исследований показал, что содержание кошки дома постоянно не только полезно для дикой природы, но и гораздо безопаснее для нее.

В статье указывается, что потеря кота – это трагедия, но есть и другие риски. Многие владельцы вынуждены платить большие суммы за ветеринарные услуги, а их коты остаются с хроническими заболеваниями на всю жизнь.

При этом издание отметило, что такая ситуация характерна не только для Австралии, но и отражает глобальную проблему, с которой сталкиваются кошки, живущие на воле.

Какие существуют риски?

Камеры, установленные на ошейниках, позволяют увидеть опасности, с которыми сталкиваются бездомные кошки, глазами самого животного. В ходе одного исследования, проведенного среди 55 бездомных кошек в США, 25% из них подвергались риску отравления, едя или пья вне дома – любое вещество могло быть опасным.

Почти половина (45%) переходила дороги, 25% встречала других кошек, 20% забиралась под дома, а 20% исследовали ливневую канализацию.

Австралийские кошки не являются исключением. В ходе одного исследования 428 кошек, оснащенных радиопередатчиками, в среднем пересекали дорогу 4,8 раза в день.

Каковы последствия?

Издание, ссылаясь на данные исследования, констатирует, что травмы – преимущественно дорожно-транспортные происшествия, драки и падения – убивают или травмируют многих бездомных кошек во всем мире.

Согласно результатам недавнего британского исследования, дорожно-транспортные происшествия стали основной причиной смерти кошек в возрасте от одного года до восьми лет.

Кроме того, издание сообщило, что это совпадает с европейскими оценками, согласно которым 18–24% кошек попадают под машину в течение своей жизни, причем около 70% этих случаев заканчиваются летально.

Примечательно, что жертвами часто становятся животные в возрасте до пяти лет, преимущественно самцы. Риск выше для тех, кто не кастрирован, поскольку они, как правило, бродят дальше и чаще.

В статье говорится, что бездомные кошки подвергаются риску серьезных инфекционных заболеваний, таких как вирус иммунодефицита кошек (FIV), а также часто участвуют в драках, в результате чего у них образуются абсцессы, которые могут привести к смерти и требуют дорогостоящего ветеринарного лечения.

Кроме того, издание сообщило, что хотя трудно подсчитать количество случаев умышленного жестокого обращения людей с кошками, существуют данные со всего мира о сознательном отравлении и нанесении травм бездомным кошкам, многие из которых гибнут, не дождавшись медицинской помощи.

Как можно снизить риски?

Самый простой способ защитить своих кошек – содержать их на территории вашего участка, так же, как это делают с другими домашними животными. Существует множество советов о том, как обеспечить кошкам счастье и здоровье в условиях ограниченного пространства.

Важно отметить, что содержание на территории не означает, что кошка должна постоянно находиться в помещении. Задний двор можно оборудовать роликами на ограждении, чтобы предотвратить побег.

Издание привело пример, что некоторые владельцы огораживают часть двора, чтобы создать "катио" – открытый вольер для кошек, – что позволяет их питомцам наслаждаться свежим воздухом и солнцем, оставаясь в безопасности.

Многих кошек также можно научить ходить в шлейке или на поводке, что позволяет выводить их на прогулку под присмотром.

