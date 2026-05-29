Кот начал кусаться без причины: ветеринар назвала 7 причин такого поведения

Кошки кусают не просто так – это один из способов общения с человеком, пишет Catster.

Ветеринар Стейси Граннум рассказала, почему домашние питомцы причиняют боль хозяину и как отучить их от этой привычки.

Ниже приведен список из 7 причин.

1. Игра

Во время игры кошки и котята могут покусывать друг друга – для них это вполне привычное поведение. И если в этот момент начать взаимодействовать с ними, укус может достаться и вам.

2. Потребность во внимании

Кошка, которой скучно, способна устроить настоящую охоту на ноги хозяина просто ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Такой способ общения очень действенен – и кошки это прекрасно знают.

3. Перевозбуждение

Даже если кот с удовольствием дает себя погладить, в определенный момент ему может стать достаточно. Если не обращать внимания на сигналы тела животного и продолжать – укус становится последним аргументом. Особенно чувствительные места – живот и грудь.

4. Страх

Кот, которого загнали в угол и из которого нет выхода, может укусить даже знакомого человека. Например, во время стрижки когтей или любой другой процедуры, которую животное воспринимает как угрозу.

5. Территориальная агрессия

Некоторые кошки воспринимают дом как свою личную территорию и могут агрессивно встречать гостей. Бывает и так, что кошка видит в окно чужую кошку на улице – и сгоняет злость на хозяина, который просто оказался рядом.

6. Материнский инстинкт

Кошка после рождения котят становится значительно более защитной и может кусать всех, кто подходит к потомству. Такое поведение постепенно проходит, когда малыши подрастают и становятся более самостоятельными.

7. Боль или болезнь

Кошка, которой плохо или которая испытывает дискомфорт, может кусаться в качестве реакции на боль.

Если животное раньше этого не делало, ветеринары советуют обратить внимание на другие тревожные признаки: отказ от еды, укрывание, необычную позу или повышенную чувствительность в определенных участках тела. В таком случае лучше обратиться к ветеринару.

Как отучить кота кусаться

Кусание – часть естественных инстинктов, поэтому полностью избавиться от этого не получится. Но уменьшить такое поведение вполне реально.

Как только кот начинает кусаться – предложите ему игрушку и похвалите, когда он переключится на нее. Если игрушки нет под рукой – спокойно уберите руку и прекратите контакт. Главное – не кричать и не наказывать: это только усилит нежелательное поведение.

Дома рекомендуют иметь достаточно игрушек, когтеточку и кошачьих комплексов, чтобы животное не скучало. Ежедневные игры – особенно для домашних кошек – помогают потратить энергию и укрепляют доверие между котом и хозяином.

Также важно изучить язык тела своего питомца: знать, когда ему нужно пространство, и не трогать чувствительные места, которые могут спровоцировать укус.

