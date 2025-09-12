Посадите эти деревья сейчас, чтобы позже получить богатый урожай.

Многие фруктовые деревья лучше подходят для посадки в начале осени. Менее активное солнце в сентябре и октябре позволяет этим деревьям впитывать много света без стресса от высоких температур.

Издание Martha Stewart пишет, что более прохладные температуры осени могут благоприятно повлиять на рост деревьев.

Яблоня

Эти фруктовые деревья подходит для посадки осенью, поскольку они зимостойки.

"Яблоня существует уже тысячи лет; большинство сортов, выращиваемых сегодня, происходят от диких видов яблонь, встречающихся в Центральной Азии. Для многих домовладельцев и садоводов единственное решение, которое нужно принять, - это выбор сорта для выращивания", - говорит садовница Адрианна Ретлинг

Вишня

Некоторые сорта вишни будут готовы к сбору урожая уже в мае.

"Как и яблони, вишневые деревья существуют уже тысячи лет и происходят от диких видов. Поливайте недавно посаженные деревья для правильного укоренения и дополнительно поливайте их во время засушливых периодов в течение нескольких месяцев, особенно во время засушливого лета. Через год растения должны стабилизироваться и хорошо адаптироваться к окружающей среде", - говорит Ротлинг

Груша

Посадка грушевого дерева осенью означает, что дерево избежит стресса от жаркой погоды.

"Как и вишневые и яблоневые деревья, груши принадлежат к семейству розовых", - говорит Ротлинг

Однако это делает их уязвимыми для болезней, черных пятен и тлей; уборка опавших листьев осенью может предотвратить распространение спор мучнистой росы или антракноза.

Персик

Персиковое дерево не так выносливо, как яблоня или груша, но посадка в сентябре или октябре — с запасом времени для укоренения до наступления холодов — может помочь ему пережить зиму.

В целом, для посадки в конце сезона лучше выбирать деревья в состоянии покоя с открытыми корнями, чем деревья в горшках, говорит Виммер, но при условии, что температура не слишком низкая и почва пригодна для обработки.

Хурма

Хурма не так распространена в садах.

"Хурма может быть необычным растением, но она станет отличным дополнением к саду. Это деревья, листья которых появляются в середине-конце весны. Цветки маленькие, зеленые, с четырьмя лепестками, имеют форму чашечки, из которой поздним летом и осенью появляются круглые плоды", - говорит Ротлинг.

Как посадить дерево осенью правильно

"Метод и время посадки - ключ к успеху. Чем раньше осенью посажено дерево, тем больше времени у него есть для укоренения перед первыми осенними заморозками", - говорит преподаватель по плодоводству в Университете Миннесоты Маделин Кей Виммер.

По ее словам, чтобы помочь дереву справиться с холодом, можно накрыть почву вокруг дерева слоем мульчи. Для этого достаточно слоя около 3 дюймов, а это примерно 7,5 сантиметра.

