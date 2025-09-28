Яблочная выпечка - это то, что может невероятно нас порадовать в ходе осени. Но почему бы не узнать о ней немного новой информации.

Несмотря на то, что у нас практически всегда есть большой выбор среди продуктов, выбрать один из нескольких вариантов бывает довольно сложно. Особенно, если это касается овощей или фруктов, в частности, яблок.

Лучшее яблоко для перекуса — это просто то, вкус и текстуру которого вы любите больше всего. Но выбор становится сложнее, когда речь идёт о приготовлении выпечки. AllRecipes обратилось к тем, кто знает лучший ответ — к фермерам.

Качества лучших яблок для выпечки

Есть две особенности, которые особенно важны для выпечки:

Кислинка. По словам яблоневодова и и владельца Shenot’s Farm & Market Роба Шенота, "самое важное качество для выпечки — уровень кислинки". Яблочные десерты — пироги, тарты, крамблы, яблочное масло и пюре — требуют некоторого сладкого компонента, и кислинка в яблоках в сочетании с сахаром или мёдом создаёт богатый вкус.

"Золотая середина" текстуры. При приготовлении одни яблоки превращаются в пюре, другие остаются слишком хрустящими. "Лучшие яблоки для выпечки — это плотные, с хрустящей текстурой, которые выдерживают тепловую обработку, не становясь кашей", — отмечает инспектор продукции Рэнди Дэвидсон. Свежие яблоки должны быть твёрдыми, а после выпечки — достаточно мягкими, но сохранять форму.

Лучшие яблоки для выпечки по мнению фермеров

Шенот признает, что выбрать однозначно лучшее яблоко сложно. Вице-президент по розничным операциям в Eckert’s Family Farms Энджи Эккерт соглашается, что каждый сорт приносит свои уникальные качества.

Если бы Эккерт нужно было выбрать одно лучшее яблоко для выпечки — будь то пироги, крамблы, быстрый хлеб или другие осенние блюда — она выбрала бы сорт Джонатан. Эти яблоки имеют достаточную кислинку, хорошо сохраняют текстуру, мягко размягчаются в духовке, не теряя формы. Это идеальный выбор, если вы хотите, чтобы яблоки оставались структурированными.

Шенот рекомендует смешивать сорта, особенно для яблочных пюре и пирогов. Для создания более гладкой текстуры и умеренной сладости он любит сочетать Джонатан с Голден Делишес. Голден Делишес хорошо сохраняет форму и мягко становится при запекании.

"Если говорить о втором месте, я бы выбрала Голден Делишес — он становится нежным в духовке и имеет приятную текстуру, идеально подходящую для пирогов и тортов. Его натуральная сладость позволяет уменьшить количество сахара", — добавляет Эккерт.

Если вы не можете найти эти сорта или они не нравятся, вы можете создать собственную смесь яблок с нужной кислинкой и текстурой.

Сорта с более гладкой и сладкой мякотью: Айдаред, МакИнтош, Пинк Леди (Idared, McIntosh, Pink Lady)

Более твёрдые и кислые сорта: Стэман, Мелроуз, Гренни Смит, Хани Крисп (Stayman, Melrose, Granny Smith, Honeycrisp)

Худший сорт для выпечки, по мнению Шенота — Ред Делишес. Он годится лишь для уравновешивания кислых компонентов в сидрах, но для выпечки не подходит.

Ранее УНИАН сообщал, как приготовить идеальный яблочный пирог, который будет как нельзя кстати в эти уже холодные осенние вечера.

