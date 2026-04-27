Клюв, похожий на кинжал: что это за птица с телом, напоминающим торпеду

Каждую весну над небольшими озерами в Шотландии разносится необычайно зловещий крик. Иногда ему отвечает другой таинственный голос, и начинается долгий дуэт. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что эти завораживающие крики принадлежат краснозобым гагарам, и их похожие на крики банши вокализации служат птицам для обозначения территорий и укрепления парной связи.

Внешне гагары похожи на поганков, с кинжаловидными клювами и гладкими телами, которые очень низко располагаются в воде и напоминают торпеду.

Интересно, что их задние перепончатые лапы превосходно подходят для плавания, позволяя им оставаться под водой до полутора минут, преследуя свою добычу - рыбу. Однако из-за этого птицы с трудом передвигаются.

На суше они настолько неуклюжи, что вынуждены строить гнезда прямо у кромки воды, чтобы соскользнуть прямо в озеро.

Краснозобые гагары - птицы диких, нетронутых мест, и вся британская популяция гнездится на крайнем севере и западе Шотландии, особенно на Шетландских и Оркнейских островах.

Самая медленная скорость полета у птиц (8 км/ч) была зафиксирована у самцов американских вальдшнепов во время брачных демонстраций.

Они обитают в Северной Америке и является одним из восьми видов вальдшнепов - остальные живут в Европе и Азии. Он прекрасно себя чувствует в лесах, используя свой длинный клюв для поиска дождевых червей, насекомых и семян в подлеске.

