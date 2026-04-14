Каменные гробницы в Шотландии помогли раскрыть важную тайну

Новое исследование ДНК показало, что люди каменного века в северной Шотландии хоронили вместе в одной гробнице родственников мужского пола, но не женского, создавая "сети родства" на нескольких археологических памятниках неолита. Об этом пишет Live Science.

В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, исследователи проанализировали ДНК 22 человек из пяти гробниц в графстве Кейтнесс и на Оркнейских островах в северной Шотландии. Гробницы использовались в период с 3800 по 3200 год до нашей эры, когда доисторическая Шотландия переходила от собирательства к земледелию.

Отмечается, что поскольку человеческие останки в этих гробницах каменного века были разбросаны, перемешаны и разрушены за почти 6000 лет, археологи мало что узнали о социальных отношениях в неолитической Шотландии.

Используя анализ древней ДНК, исследователи теперь смогли поднять и ответить на вопросы о родственных связях в этот период.

"Как часто гробницы использовались для захоронения останков близких генетических родственников? Как часто для включения в захоронение выбирались люди, связанные родственными узами по мужской линии?" - заявил соавтор исследования Крис Фаулер, археолог из Ньюкаслского университета в Великобритании.

Что нашли в гробницах

Интересно, что в гробницах исследователи обнаружили близких генетических родственников, все из которых были связаны по мужской линии. В двух гробницах были найдены останки отцов и сыновей, а в одной - братьев. В двух соседних гробницах были обнаружены останки сводных братьев или пар "дядя и племянник" по отцовской линии. А в одной гробнице - расположенной на северо-востоке Шотландии на озере Калдер - были найдены единственные в истории свидетельства о совместном захоронении отца, сына и внука в эпоху неолита в Шотландии. Ведущий автор исследования Вики Каммингс, археолог из Кардиффского университета в Уэльсе, заявила:

"Невероятно, что спустя более 5000 лет после того, как эти люди были похоронены в этих гробницах, мы смогли реконструировать их родственные связи с помощью анализа древней ДНК. Это исследование показывает, что люди, строившие эти памятники, уделяли особое внимание мужской линии".

Женские скелеты, изученные исследователями, не показали каких-либо тесных связей. Например, в гробницах не было пар мать-дочь или сестра, а ближайшая генетическая связь между любыми двумя женщинами составляла пятую степень родства, что соответствует двоюродным братьям и сестрам в третьем поколении.

Однако две женщины, похороненные в гробницах на Оркнейских островах, были генетически связаны с мужчинами, похороненными в материковых гробницах, что предполагает, что женщины могли играть ключевую роль в поддержании "сетей родства" через море, написали исследователи в своем исследовании.

Важно, что хотя эксперты долгое время предполагали, что неолитические люди в этом регионе организовывались по мужской линии, новое исследование подтверждает это.

"Эти результаты согласуются с интерпретацией, согласно которой в этом регионе прослеживалась патрилинейная линия потомства. Для людей, привнесших неолит в Британию, эта социальная связь могла быть столь же важна, как горшки, коровы и топоры", - сказал Каммингс.

