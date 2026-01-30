Альбатрос впервые пролетел 5 тысяч километров до Калифорнии: ученые хотят понять причину

Они предполагают, что зафиксировали начало переселения больших альбатросов на юг.

Ученые на борту исследовательского судна у побережья центральной Калифорнии зафиксировали волнистого альбатроса, который преодолел почти 5 тыс. км – это лишь второй задокументированный случай появления этого вида к северу от Центральной Америки, пишет The Washington Times.

Птица большую часть жизни проводит в воздухе над океаном. Этот вид обычно гнездится на Галапагосских островах – примерно в 4 800 километрах южнее того места, где его увидели ученые. Исследователи пытаются понять, как и почему птица оказалась так далеко на севере.

Ученые называют таких птиц "блуждающими". Эту особь заметили в 37 километрах от побережья, вблизи мыса Пойнт-Пьедрас-Бланкас – примерно посередине между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

Видео дня

Взрослая птица "не выглядит так, как будто спешит вернуться на юг", рассказала морская орнитолог Темми Рассел. Она отметила, что, вероятно, ту же птицу видели еще в октябре у северного побережья Калифорнии.

"Я до сих пор не могу поверить в то, что увидела. Я все еще в шоке", – написала Рассел в Facebook. По ее словам, почти невозможно установить, почему птица оказалась так далеко от дома. Ее могло унести на север штормом. Или же некоторые птицы просто имеют "склонность к путешествиям" и залетают значительно дальше других.

"Вероятно, он не размножался в прошлом сезоне, ведь взрослые откладывают яйца весной, а птенцы покидают гнезда к январю. Возможно, в свой "свободный год" он отправился в путешествие, а затем вернется на Галапагосы, чтобы снова соединиться со своей парой в следующем сезоне... Кто знает, как долго он здесь пробудет и вернется ли вообще. Именно поэтому такие наблюдения являются особенными", - пояснила ученый.

Руководитель проекта eBird в Лаборатории орнитологии Корнелльского университета Маршалл Илифф отметил, что морские птицы, в частности альбатросы, способны преодолевать огромные расстояния в поисках пищи.

"Отдельные особи время от времени появляются очень далеко от дома – даже в другом полушарии или, в исключительных случаях, в другом океане. Нехватка пищи может заставить птицу путешествовать, но появление одной особи также может быть случайностью. На данный момент нет никаких доказательств, что это что-то большее, чем единичное стечение обстоятельств", – пояснил Илифф.

Международный союз охраны природы называет эту птицу – самую крупную на Галапагосах – видом, находящимся под критической угрозой исчезновения. По данным Американского общества охраны птиц, его ареал ограничивается тропиками. Альбатросы гнездятся на лавовых полях среди разбросанных валунов и редкой растительности.

Продолжительность жизни этих птиц может достигать десятков лет. Питаются они преимущественно рыбой, кальмарами и ракообразными.

Рассел добавила, что если бы в Калифорнии начали регулярно фиксировать несколько таких птиц, это могло бы свидетельствовать о влиянии экологических факторов, которые заставляют их продвигаться на север. Ранее она писала о пяти видах олуш, которые сейчас стали привычными у побережья Калифорнии из-за потепления океана и морских тепловых волн.

Что касается этого одинокого альбатроса, то, по словам Рассел, "если это признак постепенного смещения ареала вида на север, теперь у нас есть базовые данные о моменте, когда мы впервые его зафиксировали".

Как вороны могут планировать будущее

Напомним, биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал, что вороны могут планировать будущие события, прямо как люди. Установлено, что эти птицы способны предвидеть события, которые находятся вне их поля зрения и разделены несколькими часами. Во время эксперимента вороны были обучены использовать каменный инструмент для разгадывания головоломки, которая выдавала любимую еду в качестве награды. Через время, от 15 минут до 17 часов, птицам давали на выбор несколько предметов, только один из которых был нужным инструментом. Почти все птицы выбрали "правильный" инструмент.

Вас также могут заинтересовать новости: