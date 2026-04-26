Китай строит в океане плавучий остров весом 78 тысяч тонн: для чего он нужен

Китай сторит в Шанхае гигантский плавучий исследовательский комплекс, который может работать на глубине до 10 000 метров. Как пишет libertatea.ro, проект разрабатывается Шанхайским университетом Цзяотун и, как ожидается, будет полностью завершен примерно к 2030 году.

Платформа весит около 78 000 тонн и может вместить до 238 человек примерно на четыре месяца без необходимости пополнения запасов. Конструкция представляет собой полупогружное судно с двойным корпусом, что позволяет ему сохранять устойчивость даже в условиях сильного волнения на море. По сути, оно функционирует как мобильная лаборатория.

Основная роль платформы - научные исследования, но не только. Она предназначена для изучения глубоководных морских экосистем; тестирования морского оборудования; разработки технологий для освоения подводных ресурсов; улучшения прогнозов погоды и предупреждений о стихийных бедствиях.

Согласно сообщению South China Morning Post, некоторые отсеки платформы должны быть защищены от ударных волн, в том числе в случае мощных взрывов. Они используют так называемые "метаматериалы" – специальные конструкции, предназначенные для поглощения энергии ударных волн и защиты внутренней части платформы.

Утверждается, что платформа имеет важное значение для будущего океана. Большая часть океанского дна до сих пор не нанесена на подробные карты, и такие платформы могут помочь понять изменение климата, защитить береговые линии и предотвратить стихийные бедствия.

Однако многие эксперты настроены скептически и предупреждают, что платформа также может использоваться для тестирования оборудования для добычи ресурсов из глубин, что может иметь серьезные последствия, включая разрушение морских местообитаний, распространение осадочных пород в воде или воздействие на пищевую цепь. Кроме того, международные правила глубоководной добычи полезных ископаемых все еще находятся в стадии разработки.

Ранее УНИАН рассказывал о плавучем заводе по сжижению природного газа Prelude FLNG - самой большой плавучей платформе в мире. Длина судна составляет 488 метров, ширина – 74 метра, и оно построено из более чем 260 000 тонн стали. При полной нагрузке водоизмещение платформы составляет 600 000 тонн, что примерно в пять раз больше, чем у авианосца класса "Нимиц", одного из крупнейших кораблей этого типа.

