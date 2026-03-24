Самая большая плавучая платформа в мире Prelude способна выдерживать ураганы

Глядя на размеры авианосцев, можно предположить, что они являются крупнейшими плавучими судами в мире. Однако на вершине списка находится несколько иная конструкция, которая может заставить даже самый большой авианосец казаться крошечным по сравнению с ее размерами. Речь идет о плавучем заводе по сжижению природного газа Prelude FLNG - самой большой плавучей платформе в мире, пишет komputerswiat.pl.

Построенная компанией Shell за несколько миллиардов долларов, Prelude работает примерно в 200 км от западного побережья Австралии и добывает, сжижает и хранит природный газ, который затем доставляется клиентам Shell на специализированных судах, пришвартованных рядом с этим гигантом.

Настоящий плавучий монстр

Длина судна составляет 488 метров, ширина – 74 метра, и оно построено из более чем 260 000 тонн стали. При полной нагрузке водоизмещение платформы составляет 600 000 тонн, что примерно в пять раз больше, чем у авианосца класса "Нимиц", одного из крупнейших кораблей этого типа.

Другие показатели также впечатляют. Вместимость Prelude эквивалентна 175 олимпийским бассейнам, и каждый час сооружение забирает 50 миллионов литров воды из океана для охлаждения газа, а высота специальной башни на палубе корабля достигает 93 метров.

Чудо современной инженерии

Система крепления, удерживающая платформу на месте, не менее впечатляет, чем сама платформа. Prelude способна выдержать циклон 5-й категории, хотя эвакуация примерно 220 членов экипажа возможна и до наступления такого события.

Якорная система платформы описывается как одно из чудес современной инженерии и это одно из самых прочных решений такого рода в мире. Неотъемлемой частью якорей являются специальные цепи, одни из самых больших в мире, прикрепленные к огромным колоннам, пробуренным в морское дно.

Как работает Prelude?

Prelude добывает, сжижает и хранит природный газ. Охлаждая это сырье до -162°C, Prelude уменьшает объем газа в 600 раз, после чего он транспортируется в жидком виде потребителям.

Работа Prelude также поддерживается тремя вспомогательными судами. Их роль заключается в обеспечении безопасности и разведке окрестностей судна, а также в оказании помощи в случае любых неисправностей. Prelude также останавливается и проходит техническое обслуживание примерно каждые четыре года, и ожидается, что вся платформа будет работать в течение 20-25 лет, примерно до 2040 года.

Ранее УНИАН рассказывал, что ВМС США официально решили оставить свой старейший действующий авианосец в эксплуатации еще на некоторое время, продлив срок службы "Нимица" до марта 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: