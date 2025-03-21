Красивая орхидея рискует погибнуть, если вы совершите одну распространенную ошибку.

Хотя орхидею можно принести домой в полном цвету, если за ней не ухаживать должным образом, цветы могут опасть, и растение может погибнуть. В беседе с Express.co.uk эксперт по садоводству Грэм Смит рассказал о распространенной ошибке, которую совершают многие владельцы растений.

"Чрезмерный полив является распространенным убийцей орхидей", — сказал Грэм. "Вы должны поливать орхидею только тогда, когда корни становятся серебристыми, а не когда они зеленые".

Однако если ваша орхидея находится в красивом горшке, нельзя увидеть, какого цвета ее корни. Поэтому Грэм советует пересаживать орхидеи в прозрачный горшок.

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Грэм также посоветовал при поливе орхидеи "убедиться, что вода стекает со дна горшка, и не позволять орхидее стоять в воде". Это означает, что горшок должен иметь отверстия на дне, чтобы лишняя вода могла стекать с растения.

Орхидеи также могут реагировать на тип воды, который используется для полива.

"Водопроводная вода иногда может быть вредна для орхидей, поэтому лучше поливать их кипяченой или дождевой водой, когда это возможно", - объяснил садовник.

Грэм также добавляет, что орхидеи лучше всего растут при ярком непрямом солнечном свете, так как слишком много солнечного света может сжечь их листья. Они также предпочитают высокую влажность, так что полезно будет опрыскивать листья каждые несколько дней теплой водой, стараяс, чтобы вода не попадала на цветы.

Как стимулировать цветение

"Если орхидея не цветет, некоторые виды можно побудить к цветению, подвергая их воздействию более низкой температуры в течение нескольких ночей", — посоветовал Грэм.

Если у вас орхидея-мотылек, обрежьте стебель чуть выше видимого узла, как только цветы опадут, так как это может побудить растение выпустить еще один цветонос. При этом если новый побег не появляется, а исходный стебель стал соломенного цвета, его нужно будет удалить у основания.

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