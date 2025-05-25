Этот цветок подвергается сильному воздействию климатических изменений и все чаще погибает.

Климат меняется, и это ощущают растения. Одна из самых распространенных – гортензия – все чаще не способна выживать в новых условиях, поэтому профессиональные садоводы советуют просто перестать ее высаживать. Об этом пишет Farmingdale-observer.

Из-за повышения температуры во всем мире гортензии сталкиваются с беспрецедентными трудностями. Эти растения обожают влагу, но длительные засухи и жаркое лето создают для них крайне тяжелые условия даже в регионах, где раньше они чувствовали себя комфортно.

"Я потеряла почти 70% своей коллекции гортензий во время жары 2022 года, несмотря на ежедневный полив. Климат больше им не подходит", - поделилась опытная владелица питомника.

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Проблема заключается не только в воздействии прямого солнца. Даже гортензии, посаженные в затененных местах, страдают от все более сухого воздуха, который обезвоживает их нежные ткани. В регионах, где раньше успешно выращивали гортензии, садоводы теперь наблюдают появление сухих листьев уже в июне.

Попытки компенсировать это более интенсивным поливом часто провоцируют развитие грибковых заболеваний, которые еще больше ослабляют растения. Это обуславливает своеобразный парадокс: усилия по спасению гортензий ускоряют их гибель.

Как распознать тревожные сигналы

Симптомы поражения гортензий уже стали привычным явлением в садах всего мира: скрученные сухие листья, бледные цветы, поникшие побеги. Часто садоводы ошибочно ищут причину в недостатке удобрений или неправильной обрезке, хотя проблема значительно глубже: эти растения больше не подходят для новых климатических реалий.

Даже сорта, которые рекламируются как засухоустойчивые, не справляются с жарой и пониженной влажностью воздуха. Специальные средства "для восстановления" почти не дают результата: ни одна добавка не сможет воссоздать естественную влажную среду, к которой эти растения эволюционно приспособлены.

"Я потратил кучу денег на специальные системы полива, но к августу все вянет", - рассказал один разочарованный садовод.

Тех, кто все еще намерен выращивать гортензии, нужно понимать, что проблемы, вероятно, будут расти, поскольку климатические условия продолжают меняться. Экологическое несоответствие между потребностями растений и условиями окружающей среды растет с каждым сезоном.

Засухоустойчивые альтернативы приобретают популярность

Профессиональные ландшафтные дизайнеры все чаще советуют клиентам обратить внимание на климатически устойчивые растения с подобным декоративным эффектом. Например, лаванда, цеанотус, шалфей - красивые и одновременно неприхотливые.

Даже в традиционно влажных регионах специалисты советуют включать в дизайн засухоустойчивые луковичные растения, которые не вянут при уменьшении осадков.

"Мы наблюдаем революцию в дизайне садов, сосредоточенную на растениях, которые процветают, а не просто выживают. Хорошая новость заключается в том, что многие растения, которые "экономно нуждаются в воде", предлагают невероятную красоту и экологические преимущества", - пояснил ландшафтный архитектор, специализирующийся на экологически устойчивых садах.

Многолетние растения, цветущие осенью и весной, а не во время летней жары, могут создавать потрясающий визуальный эффект и при этом требуют минимальных ресурсов.

Будущее - за климатически адаптивными садами

Отказ от гортензий - это не только практический шаг, но и символ изменений в отношении к садоводству. Сады, соответствующие экологическим реалиям, помогают сохранять воду и уменьшают разочарование от неудачного ухода.

Регулярные работы по обрезке, поливу и подкормке дают значительно лучший результат, когда их направляют на соответствующие виды растений. Энергию, потраченную на "спасение" гортензий, лучше направить на создание устойчивых и красивых садов.

В некоторых микроклиматах гортензии еще могут выживать, но для большинства садоводов лучше принять изменения, чем бороться с ними. Сад будущего - это не копия прошлого, а новая, адаптированная к реальности красота.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно обрезать петунии, чтобы они цвели до заморозков. Фермер-флорист Бренна Эстрада и сертифицированный садовод Анджела Джадд рассказали, что важно регулярно удалять увядшие бутоны. По их словам, удалять цветы нужно, когда они теряют форму: становятся вялыми, тусклыми или коричневыми по краям. Вместе с цветком следует убрать и короткий стебель, на котором он держится. Это помогает растению не тратить силы на образование семян, а продолжать цвести.

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