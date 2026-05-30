Греки нашли способ спасаться от жары без кондиционера: нужны лишь подручные средства

Когда наступает жара, многие люди думают о кондиционере. Однако он есть не во всех квартирах, да и далеко не все люди хотят держать его включенным весь день из-за высоких счетов за электричество.

Как пишет nlc, в Греции, где летом температура в 35-40 градусов Цельсия не является редкостью, уже много лет используют простой домашний способ, который может помочь пережить жару. Для этого понадобятся всего лишь несколько пластиковых бутылок, вода и морозильная камера.

Отмечается, что этот метод чрезвычайно прост. Бутылки нужно наполнить водой примерно на 80%, а затем на ночь поставить в морозилку. На следующий день замерзшие в лед бутылки могут служить временными мини-охладителями.

В издании подчеркнули, что наибольший эффект достигается, если поставить бутылки перед вентилятором или за ним. Поток воздуха от вентилятора проходит по холодной поверхности, благодаря чему возвращается в комнату более прохладным.

По мнению экспертов, в непосредственной близости может ощущаться понижение температуры даже на 1-2 градуса. Это не заменит кондиционер, но значительно поможет в охлаждении квартиры, добавили в издании.

Также в издании уточнили, что этот метод вряд ли не поможет охладить большую квартиру. Он будет более эффективен в небольших помещениях или непосредственно рядом с местом отдыха.

Кроме того, под бутылки всегда стоит подставлять миску или тарелку. При таянии образуется пар и конденсат, которые могут легко капать на мебель или пол.

Как еще можно охладить комнату в жару без кондиционера

Ранее эксперт из компании Best Heating Джон Лолесс раскрыл простой метод, который поможет снизить температуру в спальне без кондиционера. Для этого понадобится обычное полотенце.

По словам эксперта, если открыть окно и повесить перед ним влажное полотенце или простыню, смоченные холодной водой, это может охладить комнату. Эффективность метода с полотенцем связана с процессом испарения воды, когда через полотенце проходит теплый воздух.

