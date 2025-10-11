Наука дала ответ, как порезать лук без слез

Перед тем, как начинать резать важно заточить нож, а движения должны быть плавными.

Физики провели серьезное научное исследование и обнаружили, что уменьшить раздражение глаз помогут два фактора. Это медленные движения во время нарезания лука и использование настолько острых ножей, насколько позволяют ваши умения и точильный камень, пишет Independent.

Ученые объяснили, что во время нарезания лука люди плачут, потому что в глазах возникает химическая реакция. Лук содержит летучие жидкие соединения - син-пропанетиал-S-оксид. Оно выделяется в воздух во время нарезания этого овоща и активирует нервные окончания в роговице.

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, рассказывается о проведенной оценке факторов, приведших к выделению различных объемов жидкости в виде аэрозолей во время нарезания лука.

В исследовании ученые резали лук с помощью специальной гильотины, которую можно было оснастить различными типами лезвий, а также покрывали кусочки лука краской, чтобы лучше наблюдать за процессом резки.

В каждом испытании ученые меняли размер ножа, его остроту и скорость резки, а также использовали микроскоп для тщательного измерения ножей перед использованием.

Видео, записанные во время исследования, показали разницу в количестве выделяемого лукового сока - меру степени раздражения глаз, которое мог вызвать каждый измельченный лук.

Исследователи обнаружили, что распыление аэрозолей связано с остротой ножа и скоростью, с которой каждое движение ножа резало лук: чем острее нож и чем медленнее он движется, тем меньше распыление сока лука.

"Более быстрые или тупые лезвия значительно увеличивают как количество, так и энергию выброшенных капель", - написали авторы исследования.

Они объяснили, что более тупые ножи будто давили на лук, заставляя его слои сгибаться внутрь и затем отскакивали назад, выталкивая сок в воздух. А когда капли сока подбрасывали в воздух, они распадались на более мелкие капли и выбрасывали еще больше едких соединений. А более быстрая резка, как выяснили исследователи, приводит к большей утечке сока. И как следствие - к большему раздражению глаз.

"Держите ножи острыми и режьте осторожно, чтобы меньше разбрызгивать", - советуют авторы исследования.

Поможет ли уберечь глаза охлаждение лука

Учёные также решили проверить распространённое мнение о том, что охлаждение лука перед нарезкой уменьшает раздражение глаз. Они охлаждали лук при температуре 1 градус Цельсия в течение 12 часов и сравнивали результаты с образцами комнатной температуры. Исследователи не обнаружили "существенной разницы между двумя состояниями".

