У трех диетологов спросили, какой орех самый полезный: все они назвали один и тот же

Это хороший источник растительного белка, клетчатки, а также ненасыщенных жиров и витамина Е.

Орехи питательны и полезны – это идеальный выбор для быстрого перекуса или в качестве ингредиента для полезного рецепта. Но видов орехов очень много, так какому из них отдать предпочтение? Диетологи, опрошенные порталом health.com, единодушно заявили, что миндаль – самый полезный орех, который стоит включить в рацион.

Диетологи любят миндаль за его впечатляющий питательный профиль, потенциальную пользу для здоровья и общую универсальность.

"С точки зрения питательной ценности, универсальности и возможностей, это, безусловно, миндаль", – сказала диетолог Джанель Бобер.

"Миндаль – хороший источник растительного белка, содержащий примерно 6 граммов на порцию в 28 грамм, что превышает содержание белка во многих других древесных орехах, включая кешью и грецкие орехи", – добавляет диетолог Мара Берроуз.

Миндаль также полезен для здоровья кишечника. Берроуз говорит, что он является хорошим источником клетчатки, которая способствует пищеварению и нормализует стул. Исследования показывают, что употребление миндаля может способствовать росту полезных бактерий в кишечнике, поддерживающих здоровье пищеварительной системы.

Кроме того, миндаль отличается высоким содержанием полезных для сердца ненасыщенных жиров и витамина Е, защищающего клетки от окислительного стресса. Исследования показывают, что люди, которые употребляют больше продуктов, богатых полезными жирами и витамином Е, таких как миндаль, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Миндаль также является хорошим источником магния, минерала, необходимого для поддержания нормального кровяного давления и регуляции уровня сахара в крови.

"Трио питательных веществ – жиры, клетчатка и белок – помогает дольше сохранять чувство сытости", – говорит диетолог Роксана Эхсани.

Помимо пользы для здоровья, миндаль вкусен и невероятно универсален, подходит как для сладких, так и для соленых блюд.

Лучшие способы использования миндаля:

В качестве добавки к йогурту, овсянке и салатам.

Замените кедровые орехи миндалем в домашнем соусе песто.

Добавьте миндаль в смузи, чтобы придать им ореховый вкус и более кремовую текстуру.

В качестве быстрого перекуса их можно подать с фруктами и сыром или кусочками темного шоколада.

