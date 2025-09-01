Эти растения не нуждаются в особом уходе.

Размещение комнатных растений на кухне освежает пространство и имеет практическое применение. В частности правильно подобранное растение может помочь очистить воздух и добавить ярких красок. Поэтому издание the spruce назвало 10 видов популярных комнатных растений для кухни, которые станут отличным выбором.

Потос

Потос является одним из самых простых в уходе комнатных растений. Оно хорошо приспосабливается к различным условиям освещения и считается относительно засухоустойчивым. Также это замечательное подвесное растение, поэтому оно не будет занимать много места.

Филодендрон

Это еще один род комнатных растений, которым не нужен особый уход, а также они хорошо смотрятся в подвесных корзинах.

"Подобно потосу, они считаются относительно засухоустойчивыми и могут расти при ярком или среднем непрямом освещении. Эти лиственные растения бывают разных форм и цветов и известны как отличные очистители воздуха", - подчеркнули в материале.

Травы

На кухне можно иметь не только вазоны, но и выращивать травы, добавляя их потом к различным блюдам.

"Если на вашей кухне есть место, которое большую часть дня освещается ярким прямым солнечным светом, травы будут расти легко. Кроме того, вы также можете выращивать травы с помощью лампы для освещения растений. К легким в выращивании в помещении сортам трав относятся лук-шнитт, петрушка, мята, тимьян, розмарин, базилик, орегано и кинза", - посоветовали в издании.

Суккуленты

Если на вашей кухне есть светлый солнечный подоконник, то суккуленты будут отличным выбором. Существуют сотни различных видов этого растения, которые имеют различные формы, цвета и размеры.

"Популярные виды суккулентов включают эхеверию, гавортию, алоэ вера, красулу, каланхоэ, седум и другие", - пояснили в the spruce.

Паутинные растения

Эти растения являются одними из самых простых в уходе. Они прекрасно подходят для подвешивания, а когда они находятся в благоприятном помещении, то цветут и дают много отростков. В то же время эксперты призывают не ставить паутинные растения под прямой свет, ведь это может привести к ожогам листьев.

Змеевидные растения

Змеевидное растение, которое еще называют "язык тещи", является одним из самых популярных комнатных растений и на это есть свои причины.

"Они бывают разных цветов, форм и размеров и, как правило, не требуют особого ухода. Нет необходимости занимать ценное место у окна этими тропическими растениями - они хорошо растут как в ярких, так и в условиях слабого освещения", - заверили в материале.

Каучуковое дерево

Если вы в поисках большого эффектного растения для своей кухни, то каучуковое дерево станет отличным выбором. Эти деревья являются родственниками фикуса лиственного и хорошо приспосабливаются к различным условиям выращивания.

"При выращивании в помещении регулярная обрезка позволяет контролировать их размер и форму. Выберите один из нескольких сортов каучукового дерева, цвет которого подойдет к дизайну вашей кухни", - подчеркнули в издании.

Кофейное дерево

Неважно, любите вы кофе или нет, это дерево станет прекрасным дополнением к любой кухне. Кофейные деревья требуют яркого, непрямого света и частого полива, чтобы хорошо расти.

Замиокулькас

Если вы ищете растения для кухни, за которой не нужно особо ухаживать, то обратите внимание на замиокулькас.

"Эти величественные комнатные растения чрезвычайно приспособлены и хорошо растут как в условиях слабого, так и яркого освещения. Кроме того, поскольку они растут из корневищ, их почти не нужно поливать", - заверили эксперты.

Африканская фиалка

Для тех, кому нравятся цветы на кухне, африканские фиалки являются идеальной альтернативой комнатных растений. Этот цветок цветет почти круглый год и имеет несколько красивых цветов. В то же время стоит помнить, что эти комнатные растения любят яркий, непрямой свет и частый полив.

