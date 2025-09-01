Рассказываем, какие благоприятные дни в сентябре для посадки по лунному календарю.

Опытные огородники и садоводы знают, что начало осени - еще не конец сезона. Существуют разные варианты, что можно посадить в открытый грунт в сентябре. Среди них не только озимые культуры, но и разные цветы и кусты.

Мы разобрались, что стоит посеять в первый месяц осени. Для некоторых растений это идеальное время. Быстрорастущие культуры еще успеют дать урожай.

Что лучше сажать в сентябре

Для начала рассмотрим благоприятные дни в сентябре для посадки. Фазы Луны способны влиять на то, как будут расти растения. Лучше всего для садоводства подходят эти дни в сентябре:

5-13;

6-18;

20-22;

25-26.

При этом в первые две недели лучше всего заниматься посадкой многолетних растений, а 16-18 - сеять зелень. Сделать перерыв от огородных дел стоит 2-4, 14-15 и 18 сентября. Теперь перейдем к тому, что можно посеять осенью под зиму.

Озимый лук и чеснок стоит сажать ближе к концу месяца, чтоб они не начали прорастать еще в этом году. Важно уточнять у продавцов, что нужны именно озимые сорта. На юге Украины их можно сеять аж до конца осени.

Мало кто знает, но есть озимая петрушка. Ее сеют с конца сентября до начала октября. Растение зимует и дает прекрасные всходы. Однако стоит класть больше семян в лунки, а сам участок - накрыть пленкой.

Некоторые огородники сеют скороспелые сорта редиса. Если это сделать в сентябре, то уже к концу месяца можно будет собрать первый урожай. Важным преимуществом посадки в это время является полное отсутствие вредителей. Выбирать нужно сорта, которые не нуждаются в большом количестве света, и сеять их - на глубину около двух сантиметров.

Также сажают в сентябре озимую клубнику. Она прекрасно приживается и уже в следующем году наградит вас ягодами. При весенней посадке придется ждать целый год. Сажают эти кусты с первых дней сентября до середины октября. Главное условие - успеть посадить за месяц до первых сильных заморозков. Выбирайте солнечное место, чтоб ягоды равномерно спели летом.

Кроме того, опытные садоводы рекомендуют сажать малину, чтобы получить первый урожай уже в будущем году. Для этого нужно отобрать несколько корневых отпрысков из взрослого куста, удобрить солнечный участок и можно высаживать. Не забудьте хорошо полить и укрыть в ноябре на зиму.

Стоит попробовать и быстрорастущие культуры - пряности и салаты. Они в считанные недели дадут урожай. Для этого нужно просто не забывать их поливать. Вот что можно посеять:

листовая горчица - созревает за 2-3 недели и не боится морозов;

микрозелень гороха - даст урожай через 20 дней;

кресс-салат - готов через две недели после первых всходов;

руккола - дает урожай за 2-3 недели;

салат-латук - до урожая ждать месяц, но он не боится любых заморозков.

Также можно зайти в агромагазин и поспрашивать, какая еще есть скороспелая зелень. Если высадить ее в первых числах сентября, то можно собрать урожай еще до первых холодов.

Секрет красивой клумбы: какое растение лучше всего сажать в сентябре

Разобравшись, какие кусты можно посадить в сентябре для получения урожая, рассмотрим и декоративные растения. Тех, которые предпочитают осеннюю посадку, среди них не мало.

На сентябрь приходится время посева разных цветов. В это время они реже болеют и наградят вас цветами, когда потеплеет, ведь не будут отдавать силы весной на укоренение.

В начале первого месяца осени можно посадить подснежники, крокусы, пролески и мускари. До последних чисел сентября садят:

нарциссы;

астры;

гиацинты;

тюльпаны;

дельфиниумы;

маргаритки;

клематисы;

бархатцы.

пионы;

гортензии;

флоксы;

незабудки.

Важно подготовить почву перед посадкой. Разрыхляем грунт, вносим азотные или калийные удобрения (в зависимости от потребностей растений) и сажаем.

Напоследок остановимся на розах. Их обычно высаживают с конца сентября до середины октября. Так они успевают до первых холодов укорениться и подготовиться к зиме. Важно не забыть окучить и замульчировать кусты, а на зиму - затянуть агроволокном или пленкой, чтоб уберечь их от мороза.

