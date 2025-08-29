Эксперт советует поливать орхидею раз в неделю, позволяя субстрату немного подсохнуть. Удобнее делать утром, чтобы к вечеру листья успели просохнуть.

Орхидеи считаются одними из самых капризных комнатных растений. Их роскошные цветы требуют особого ухода, и в первую очередь – правильного полива. Как пишет BristolLive, многие владельцы совершают распространённую ошибку, которая может погубить растение: поливают орхидеи кубиками льда.

Эта "рекомендация" часто встречается в инструкциях, якобы лёд постепенно тает и даёт растению нужное количество влаги. Однако садоводы предупреждают: такой метод может повредить корни. Орхидеям вполне достаточно обычного полива водой комнатной температуры.

Блогер Пейдж Тайлин объяснила, что в природе орхидеи являются эпифитами – они растут на деревьях, а не в почве. Влагу и питательные вещества получают из воздуха, дождя и органических остатков. Поэтому для них используют не землю, а специальный субстрат – кору для орхидей, которая имитирует природные условия.

Видео дня

Если орхидея отцвела, нужно срезать цветонос чуть выше узла первого цветка и пересадить растение. При пересадке корни очищают от мха, удаляют сухие и повреждённые, а оставшиеся зелёные и упругие помещают в свежую кору. Горшок заполняют субстратом так, чтобы растение было зафиксировано.

Как часто поливать орхидею - правило

Определить, когда поливать орхидею, просто: если корни стали серебристыми – растение испытывает жажду, если ярко-зелёные – влаги достаточно. Важно помнить, что подкармливать орхидеи во время цветения не стоит. Удобрения вносят только после того, как опадут бутоны.

Как ухаживать за орхидеей - основные правила

Свет. Яркий, но рассеянный. Восточные и западные окна – лучший вариант. Прямое солнце оставляет ожоги на листьях.

Полив. Раз в неделю. Между поливами субстрат должен слегка подсыхать. Используйте тёплую воду и не оставляйте растение в жидкости. Лучше поливать утром.

Температура. Лучше всего от +18 до +24 °C днём, ночью чуть прохладнее.

Почва и пересадка. Только специализированный субстрат (кора, сфагнум, перлит). Пересадку проводят каждые 1–2 года.

Подкормка. В период активного роста используют растворимое удобрение раз в 2-4 недели, разведя его в половинной дозе.

Воздух. Орхидеи любят свежий поток воздуха. Застой и духота могут вызвать болезни.

Обрезка. После цветения цветонос подрезают над узлом для повторного цветения или у основания, если он засох.

Таким образом, залог здоровья и повторного цветения орхидеи – правильный полив и грамотная пересадка, а не кубики льда, которые только вредят растению.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему у спатифиллума вянут листья и как это исправить.

Вас также могут заинтересовать новости: