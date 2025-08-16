Спатифиллумы часто встречаются на подоконниках в квартирах и домах, но эти цветы сложно заставить цвести. Садовод поделилась в сети собственным секретом цспеха.

Спатифиллум известен своими пышными зелёными листьями и белыми цветами, которые делают его любимцем среди комнатных растений. Кроме того, он помогает очищать воздух и прекрасно чувствует себя даже в условиях слабого освещения. Но добиться регулярного цветения у этого растения бывает не так просто, пишет Express.

Садовод Хелен Стивенс поделилась в соцсетях простым приёмом, который, по её словам, помогает её спатифиллуму цвести непрерывно. Она показала фото своего растения с пятью здоровыми белыми цветками и написала: "Мой спатифиллум цветёт без перерыва уже три года".

У подписчиков сразу возник вопрос: "В чём секрет?"

Хелен объяснила, что результат зависит от правильного полива. "Я поливаю его раз в неделю, но делаю это снизу - оставляю горшок в поддоне с водой на 10 минут", - рассказала она.

Как пояснила цветовод, такой способ позволяет влаге равномерно проникать к корням, не создавая застоя и переувлажнения.

Как лучше всего поливать спатифиллум - метод

Просто налейте мягкую или фильтрованную воду в поддон так, чтобы она доходила примерно до середины горшка, но не переливалась через край. Растение должно постоять в воде около 10 минут, после чего остаток воды сливают.

Перед очередным поливом Хелен советует проверять почву: если на глубине около 2–3 см земля сухая, значит, пришло время напоить растение.

