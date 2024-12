Эти собаки одерживают победы чаще других благодаря внешнему виду и характеру.

На собачьих выставках четвероногие знаменитости очаровывают публику своим безупречным телосложением, безупречным уходом и королевской осанкой, демонстрируя идеальную родословную и тщательную дрессировку. Но что делает по-настоящему исключительной выставочную собаку? Портал Studyfinds исследовал характеристики, которые отличают лучших собак от остальных и назвал топ-7 пород собак для выставки.

1. Жесткошерстный фокстерьер

По данным WAG!, жесткошерстный фокстерьер является любимчиком на выставке собак. Они похожи на гладкошерстного фокстерьера, но отличаются изогнутыми ушами и густой, вьющейся шерстью.

Жесткошерстные фокстерьеры выиграли больше побед на самой уважаемой и древней американской выставке Westminster Kennel Club, чем любая другая порода. В целом терьеры забрали 34 победы на этой выставке – почти 30% от общего количества. Из всех разновидностей терьеров, жесткошерстные фокстерьеры одержали больше всего побед — 12 побед. Их первая победа была в 1915 году, а последняя — в 2019 году.

2. Шотландский терьер

Как пишет Vet Street, шотландский терьер одерживал победу на Вестминстерской выставке собак целых восемь раз, это второй по успешности результат.

Как отмечает Pet Care Rx, шотландский терьер - единственная порода, которая была "первой собакой" в Белом доме во время трех разных администраций президентов США.

3. Английский спрингер-спаниель

Как пишет Greenfield Puppies, благодаря своей длинной шерсти и уникальной окраске английский спрингер-спаниель является популярной выставочной собакой. Кроме того, они хорошо поддаются дрессировке и стремятся угодить своим хозяевам.

Wag! отмечает, что английский спрингер-спаниель — известный участник ежегодной выставки собак Kennel Club, всегда достигающий высоких оценок. Они шесть раз выигрывали главный приз в период с 1963 по 2007 год.

4. Эрдельтерьер

"Эрдельтерьер — самая крупная собака из группы терьеров. Их уникальный внешний вид и мощная внешность делают их популярной породой собак для выставок собак. Кроме того, они, как правило, ловкие, спортивные и универсальные собаки, которым нравится узнавать новое и соревноваться", - пишет Greenfield Puppies.

The Hollywood Reporter сообщает, что четыре эрдельтерьера выиграли главный приз с 1912 года, последний раз –в 1933 году.

5. Американский кокер-спаниель

Эта порода была впервые признана в 1878 году и с четырьмя победами занимает пятое место по количеству побед в на выставке в Вестминстере, отмечает Reader’s Digest. Согласно The Hollywood Reporter, американский кокер-спаниель впервые победил в 1921 году и с тех пор был награжден Best of Show в общей сложности четыре раза, в том числе два года подряд в 1940 и 1941 годах.

6. Боксер

Согласно Reader’s Digest, боксеры четыре раза за всю историю выставки получали приз за первое место. Порода побеждала в 1947, 1949, 1951 и 1970 годах.

7. Доберман-пинчер

Доберман-пинчеры часто считаются отличными охранными и караульными собаками. Впервые эта порода победила на выставке в 1939 году, затем в 1952 и 1953 годах, а последняя победа была в 1989 году, пиишет Vet Street.

Ранее УНИАН рассказывал о самых древних породах собак, которые сохранили свои особенности на протяжении тысячелетий.

