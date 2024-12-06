Все эти собаки очень отличаются друг от друга и имеют интересную внешность.

За все время истории человечества собаки были верными друзьями для людей. Известно, что такие современные породы, как золотистые ретриверы и лабрадоры, были выведены относительно недавно, тогда как несколько древних пород собак сохранили свои особенности на протяжении тысячелетий. Поэтому издание StudyFinds назвало 5 пород древних собак, чтобы выяснить, какие животные этого вида являются самыми старыми и существуют до сих пор.

Басенджи

История этой породы началась еще в древней Африке. В частности сайт Dutch.com нашел свидетельства об этих уникальных животных на пещерных рисунках, датированных 6000 годом до н.э. и артефактах, датированных 3000 годом до н.э. Эти собаки сначала помогали своим хозяевам, самостоятельно добывая пищу.

Несмотря на то, что басенджи имеют хороший интеллект, Canine Campus отмечает, что они упрямы и требуют много физических упражнений, чтобы быть довольными.

Видео дня

"Сильные охотничьи инстинкты делают их склонными к риску побега - известно, что они бросаются в открытые двери и перелезают через заборы, поэтому держать их на привязи очень важно", - советуют в материале.

Акита-ину

Эти милые пушистые собаки происходят от предков, которые существовали между 8000 и 200 годами до нашей эры. Несмотря на то, что эти собаки были меньше современных акита, они стали символом одной из самых почитаемых пород Японии.

По информации A-Z Animals, эти представители семейства хаски сначала были выведены для охоты на добычу, такую как дикий кабан, олень и медведь, в суровых зимах северной Японии.

"Их природный характер сочетает в себе бесстрашие со спокойным, достойным поведением, что делает их достаточно универсальными, чтобы служить собаками-терапевтами, полицейскими и семейными компаньонами", - подчеркивают в издании.

Афганская борзая

Афганская борзая происходит из горных районов, которые охватывают современные Афганистан, Пакистан и Индию. По словам экспертов, эти собаки были охотничьими и ценились за свою скорость и ловкость.

Со временем их место в современной культуре изменилось. В частности британские солдаты завезли этих собак в Великобританию как выставочных, ведь благодаря их характерной шерсти они стали известными.

"Несмотря на то, что эти общительные собаки приспособлены к различным климатическим условиям и жизненным ситуациям, они требуют тщательного ухода и физических упражнений, чтобы процветать в семейном окружении", - отмечают в StudyFinds.

Салуки

Точное происхождение салюки пока неизвестно, однако археологические данные показывают, что эти собаки появились на Ближнем Востоке примерно 5 тысяч лет назад. Начиная с фараонов до современных людей собаки сохранили свои черты на протяжении тысячелетий.

Pet Keen пишет, что их скорость и охотничье мастерство сделали их любимыми компаньонами древних королевских особ, несмотря на то, что сейчас они хорошо чувствуют себя в тех семьях, которые являются активными и энергичными.

Тибетский мастиф

По информации Animal Corner, эти собаки появились около 5 тысяч лет назад. В древнем Тибете они были охотниками и королевскими охранниками.

"Стоя на страже в современных домах с таким же величественным присутствием, как и их предки, эти собаки продолжают поражать. Petland описывает их как обладающих львиной бдительностью и величием, хотя отмечает, что их интеллект сочетается с упрямством, которое лучше всего поддается раннему обучению", - подытожили в издании.

Другие интересности о собаках

Ранее эксперты назвали 10 пород собак, которые не боятся холодной погоды. Среди них есть сибирский хаски, тибетский мастиф, ньюфаундленд, аляскинский маламут и другие.

Также стало известно о 5 породах собак, у которых редкая группа крови. Речь идет о питбуле, немецкой овчарке, ирландском волкодаве, борзее и добермане.

Вас также могут заинтересовать новости: