Если у вас очень холодные зимы или вы любите долгие зимние прогулки по льду и снегу, то эти породы собак будут рады к вам присоединиться.

В последнее время все большее количество людей решаются завести собаку в своем доме. Существует более двух сотен пород собак, а также многочисленные помеси, так что выбор лучшего четвероногого друга для семьи может быть непростым.

Как пишет Scotsman, некоторые породы собак были выведены специально для того, чтобы справляться с холодным климатом или даже получать от него удовольствие, и не боятся длительных прогулкок по снегу и при минусовых температурах.

Вот 10 пород собак, которые прекрасно себя чувствуют в холодных условиях.

Видео дня

1. Сибирский хаски. Это первый вариант, который приходит на ум, когда речь заходит о собаках, приспособленных к холоду. Выведенная для того, чтобы тащить сани на огромные расстояния по арктической тундре, эта собака может справиться с любыми погодными условиями.

2. Тибетский мастиф имеет зимнюю и летнюю шерсть, что означает, что он может справиться с любыми погодными условиями.

3. Чау-чау. Роскошная и густая шерсть чау-чау делает их невосприимчивыми к низким температурам. Первоначально выведенные для охраны королевских дворцов в Китае, они с удовольствием проводят большую часть своего времени на улице.

4. Ньюфаундленд. Благодаря своей густой черной шерсти и мощному телу ньюфаундленд может выживать в самых суровых условиях. Они особенно известны тем, что спасают людей из воды — они могут безопасно плавать в самых ледяных реках, озерах и морях.

5. Аляскинский маламут. Они очень похожи на хаски, но аляскинский маламут — это отдельная порода — они крупнее и сильнее своих сибирских собратьев. Их вывели для того, чтобы тянуть сани, но при правильной дрессировке они также могут стать преданными и любящими домашними питомцами.

6. Самоед. Выведенные коренным народом Сибири с таким же названием, самоеды использовались для выпаса оленей и тяги саней в арктических условиях. Вы наверняка замерзнете раньше, чем они.

7. Акита. Изначально эту породу использовали для охоты на животных в зимних японских лесах, поэтому она чувствует себя прекрасно в холодную погоду. Из них также получаются отличные сторожевые собаки, хотя они не очень подходят для семей с маленькими детьми из-за их иногда нетерпимого характера.

8. Бернская горная собака. Эта порода была выведена для жизни в заснеженных горах Швейцарии, что означает, что она легко переносит толстый снег. Они станут идеальным четвероногим компаньоном для пеших походов.

9. Сенбернар. Сенбернары известны за их мастерство в спасении лыжников и пешеходов в швейцарских Альпах. У них есть прозвище "собака-нянька" из-за того, как хорошо они ладят с маленькими детьми.

10. Немецкая овчарка. У этой породы толстый подшерсток, который защищает их от холода — идеально подходит для их многочисленных ролей полицейских собак, армейских собак, сторожевых собак и поисково-спасательных собак.

Ранее ветеринар рассказал, можно ли выгуливать собаку по снегу. Так, важно учитывать породу и тип телосложения собаки. Если у нее короткая шерсть или низкий уровень жира в организме, как у чихуахуа и борзых, подумайте о теплом пальто и ботиночках, чтобы защитить подушечки лап.

Вас также могут заинтересовать новости: