Эти 4 способа флирта, которыми твоя бабка покорила деда, до сих пор работают на отлично

Хотя мир сильно изменился за последние несколько десятилетий, человеческая природа в целом осталась прежней.

Хотя молодежь часто свысока относится к взглядам старших поколений на романтические отношения, многие "старомодные" приемы флирта на самом деле до сих пор остаются актуальными и весьма эффективными. Как пишет издание Yourtango, методы, которыми пользовались наши бабушки, остаются эффективными и в современную эпоху.

Автор отмечает, что независимо от возраста, основным способом установления романтического контакта остается флирт, и он работает как в офлайне, так и в онлайн-общении. В тексте подчеркивается, что многие женщины недооценивают этот инструмент, хотя именно он помогает выйти за пределы "зоны дружбы".

Правильные комплименты. Первым советом издание называет умение искренне делать комплименты мужчине. При этом важно иметь в виду, что мужчинам нравятся комплименты не столько в отношении их внешности, сколько в отношении их достижений, навыков или интересов.

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Открытость в общении. Второй совет – более эмоциональная и открытая коммуникация. Как пишет издание, стоит делиться небольшими личными историями, чтобы продемонстрировать естественность и искренность. Это могут быть забавные или повседневные ситуации, которые помогают создать ощущение живого контакта между людьми.

Умеренный самопиар. Многие люди избегают рассказов о собственных достижениях, опасаясь показаться самоуверенными. Но, как отмечает автор, краткие, уверенные рассказы о себе создают образ человека, с которым хочется продолжить общение.

Четкий сигнал заинтересованности. Последний совет касается прямого, но деликатного проявления интереса. Простой вежливости недостаточно – важно дать понять, что общение может иметь продолжение. В материале отмечается, что даже небольшая фраза с намеком на следующую встречу формирует четкий сигнал для собеседника.

Другие публикации на тему отношений

Как писал УНИАН, психолог Марк Треверс подчеркивает, что главным фактором долгосрочной любви является стабильность в отношениях. По его мнению, первоначальное волнение со временем уступает место предсказуемости и ощущению безопасности, которое часто ошибочно воспринимают как утрату чувств.

Проблема возникает тогда, когда пары перестают вместе открывать для себя новое и поддерживать интерес к жизни, ведь именно это помогает сохранять привлекательность и глубину связи.

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