Дизайн машины может полностью похоронить ее рыночные перспективы, даже если технически она является шедевром.

Автомобили давно перестали быть просто транспортом - машина формирует имидж ее владельца. Неудивительно, что от дизайна часто зависит, будет машина успешной или нет. Мы уже рассказывали о 5 автомобилях с худшим дизайном в истории. Но этот список на самом деле не имеет окончания. Профильное издание SlashGear составило собственный топ автомобилей, на которые авторам списка больно смотреть.

Pontiac Aztek

Aztek задумывался как инновационный кроссовер, но в результате стал символом неудачного корпоративного дизайна. Несмотря на интересные функции, такие как палатка в багажнике, угловатые линии и странные пропорции сделали его предметом насмешек и постоянным участником рейтингов самых отвратительных авто.

SsangYong Rodius

Созданный в сотрудничестве с Mercedes-Benz, Rodius получил их двигатели, но точно не дизайн. Его непропорциональный силуэт с завышенной крышей и странной задней частью заставляет выглядеть так, будто к седану пристроили грузовой отсек.

Nissan Juke

Juke вызвал споры еще с момента презентации: высокие "луковичные" фары, странные формы и сомнительное название сделали его объектом критики. Тем не менее, несмотря на отталкивающий вид, он долго держался на рынке.

Aston Martin Lagonda

Выпускалась с 1974 по 1990 год и поражала коробкообразным дизайном без всяких изгибов. Некоторые считали его футуристическим, но для большинства Lagonda была слишком резкой и странной.

Nissan S-Cargo

Маленький фургон с круглыми окнами и крошечными колесами получил прозвище "улитка". Выглядел так, будто его собрали из случайных деталей, и быстро стал примером дизайнерского поражения Nissan.

