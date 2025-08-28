Эти цитрусовые содержат витамин С, антиоксиданты, фенольные соединения, которые положительно влияют на здоровье.

Лимон - цитрусовый фрукт, известный своим кислым вкусом и ярко-желтым цветом. Он богат витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье. Например, лимонная вода снижает риск образования камней в почках, способствует усвоению витамина С и поддерживает здоровое пищеварение. Издание Health назвало 4 преимущества этих фруктов для здоровья при их ежедневном употреблении.

1. Лимоны предотвращают образование камней в почках

Камни в почках - это твердые отложения, состоящие из минералов, которые поражают примерно 10% людей. Они накапливаются в мочевыводящих путях и образуются в почках. Вы можете предотвратить эту проблему, повысив уровень цитрата мочи, другими словами, сделав мочу более щелочной.

Лимоны содержат форму цитрата, которая называется лимонной кислотой и помогает повысить уровень цитрата в моче. Лимонная кислота связывается с кальцием в моче и твердыми комками минералов, которые называются кристаллами оксалата кальция, предотвращая их рост и превращение в камни в почках.

2. Лимоны поддерживают здоровье сердца

Лимоны богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца. Потребление достаточного количества витамина С защищает клетки организма от свободных радикалов. Нейтрализация последних помогает предотвратить атеросклероз (образование бляшек в артериях) - состояние, которое повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Также лимоны содержат фенольные соединения - тип антиоксидантов, которые поддерживают здоровое кровяное давление, эндотелиальную функцию и уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Эндотелиальная функция показывает, насколько плавно кровь циркулирует по всему телу.

Кроме того, употребление лимонов означает, что вы едите больше фруктов и овощей. Исследование 2017 года показало, что большее количество фруктов и овощей в рационе способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности в результате всех причин (риск смерти по любой причине).

3. Лимоны улучшают усвоение железа

Один лимон содержит более 30% суточной нормы витамина С. Этот витамин помогает усваивать негемовое железо из продуктов, обогащенных этим элементом, в частности из хлеба и злаков.

Таким образом вы уменьшите риск железодефицитной анемии. Это состояние возникает, когда в организме недостаточно железа для выработки гемоглобина - белка в эритроцитах, который переносит кислород по всему телу.

4. Лимоны предотвращают повреждение клеток

Многочисленные исследования показали, что цитрусовые богаты антиоксидантами. Последние помогают предотвратить повреждение клеток, связанное с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек и хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ).

Кстати, лимоны полезнее потреблять с кожурой. Недавнее исследование показало, что кожура цитрусовых содержит даже больше полезных для здоровья антиоксидантов, чем сок и мякоть.

Ранее УНИАН рассказывал о 6 фруктах, которые "гасят" воспаление в организме. Отмечалось, что чтобы преодолеть оксидативный стресс в организме, который является причиной воспаления, надо обеспечить в рационе достаточное количество антиоксидантов. Для этого следует употреблять, в частности, фрукты. Самыми богатыми на антиоксиданты фруктами являются черника, гранат, вишня, ежевика, ягоды годжи, малина.

