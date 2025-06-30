Давайте проверим вашу внимательность к деталям.

Головоломки со словами – одни из тех задач, которые полюбились пользователям Интернета. Они считаются одним из лучших способов улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания образов.

Кроме того, регулярное решение головоломок имеет много других плюсов. В частности, тренируется ваша память, наблюдательность, логическое и критическое мышление, а также способность действовать в условиях ограниченного времени. УНИАН подготовил для вас новую интересную задачку.

Мы создали коллаж с набором букв, расположенных в произвольном порядке. С первого взгляда кажется, что связи между ними вообще нет, однако это не так. Если вы присмотритесь внимательнее, то заметите, что там спрятано одно слово.

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Итак, в этом задании вам необходимо найти слово "лимон". Справиться надо очень быстро – на ответ будет всего 9 секунд. Давайте проверим, сможете ли вы уложиться в это время.

Готовы? Тогда начинаем отсчет времени. Но сначала маленькая подсказка: ищите слово не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.

Что ж, ваше время истекло. Удалось ли вам найти слово "лимон"? Если ответ утвердительный, и вы сделали это всего за 9 секунд, вы действительно внимательный человек, мимо которого не пройдет ни одна мелочь.

Ответ:

Другие интересности от УНИАН

Для тех, кому задание на поиск слова понравилось, предлагаем еще один интересный вызов. Попробуйте отыскать слово "поле". Справиться надо всего за 8 секунд.

Или же можем предложить вам проверить свои способности в оптической иллюзии, где нужно отыскать кабачок среди крокодилов за 7 секунд. Вы в игре?

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