Кореянки придерживаются постоянных ритуалов для нежного, но эффективного ухода за кожей.

В Южной Корее многие женщины имеют сияющую кожу, и это не эффект макияжа или наложения фильтров во время съемок. Это результат постоянного и многоступенчатого ухода, который они превратили в ежедневную рутину.

Об этом для сайта VegOut написала автор Джордан Купер, которая несколько лет прожила в Сеуле и переняла привычки кореянок для ухода за кожей. Она опробовала эти привычки и подробно описала каждую из них, отметив, что они не требуют долгих часов у зеркала и вполне соответствуют советам от дерматологов.

Двойное очищение

Автор пишет, что многие недостаточно очищают кожу. Корейская культура красоты популяризировала метод двойного очищения. Концепция проста, но эффективна: сначала вы используете средство для очищения на масляной основе, чтобы расщепить макияж, солнцезащитный крем и кожное сало. Затем вы используете средство для очищения на водной основе, чтобы удалить любые остатки загрязнений и пот. Для этого нужны обычное очищающее масло или мицеллярная вода, а затем обычное деликатное средство для умывания.

Видео дня

Солнцезащитный крем - основа дневного ухода

Корейские женщины используют солнцезащитный крем ежедневно. Ведь именно ультрафиолетовое излучение отвечает за 80% старения кожи. Однако так много людей ежедневно пропускают использование солнцезащитного крема, потому что это кажется им лишней нагрузкой или им не нравится его текстура.

Корейские солнцезащитные средства легкие, не оставляют белого налета, а некоторые даже подходят как основа под макияж. Они используют его даже в облачные дни, или когда работают из дома.

Увлажнение в несколько этапов

Кореянки придерживаются концепции многослойного увлажнения. Подход предполагает нанесение нескольких легких слоев увлажняющих средств вместо одного тяжелого крема. Типичный ритуал может включать увлажняющий тоник, эссенцию, сыворотку, а затем увлажняющий крем. Каждый слой добавляет увлажнение и помогает следующему продукту лучше впитываться.

Профилактика важна

Западная культура ухода за кожей часто сосредотачивается на решении проблем после их появления. Корейская культура красоты полностью противоположна этому.

Философия сосредоточена на предотвращении проблем до их возникновения: поддержание кожного барьера, защита от вредного воздействия окружающей среды, низкий уровень воспаления, постоянное увлажнение.

Регулярные тканевые маски

Раньше эти маски воспринимались, как роскошная спа-процедура. В корейской культуре они скорее похожи на обычное средство для ухода. Люди используют их несколько раз в неделю как обычную часть своего распорядка дня, а не как излишество. Они также идеально подходят для путешествий, когда кожа обезвожена от самолетов и отелей.

Нежное отшелушивание

Корейские средства по уходу за кожей говорят, что агрессивное отшелушивание на самом деле повреждает кожный барьер и вызывает больше проблем, чем решает. Тамошний подход предпочитает мягкие химические отшелушивающие средства или мягкое физическое отшелушивание, которые используются экономно и стратегически:

"Главное - понять, что пилинг - это не соскабливание слоев кожи. Речь идет о мягком стимулировании обновления клеток и удалении отмерших клеток кожи, которые делают ваш цвет лица тусклым".

Если после пилинга ваша кожа стянута или выглядит красной, вы делаете это слишком интенсивно или слишком часто. Уменьшите интенсивность.

Важно выбирать ингредиенты

Корейские потребители косметики невероятно осведомлены об ингредиентах. Они читают этикетки, понимают, что делают различные активные вещества, и делают осознанный выбор, исходя из того, что на самом деле нужно их коже, а не из того, что обещает упаковка.

"Когда вы знаете, что ищете, вы перестаёте тратить деньги на продукты, которые не подходят для вашего типа кожи или проблемы. Вы также перестаете поддаваться маркетинговым трюкам и сосредотачиваетесь на формулах, которые действительно дают результаты", - говорится в статье.

Автор поркады начать с исследования ингредиентов в продуктах, которые вы сейчас используете.

Последовательность, а не интенсивность

Корейская культура ухода за кожей ценит нежный, последовательный уход вместо агрессивных процедур. Вместо агрессивных пилингов или интенсивных активных средств, которые раздражают вашу кожу, основное внимание уделяется устойчивым процедурам, которых можно придерживаться долгосрочно, не повреждая кожный барьер. Кожа лучше реагирует на постоянный, нежный уход, чем на резкое вмешательство, за которым следует пренебрежение.

Изменение ухода в разные периоды жизни

В Корее люди корректируют уход за кожей в зависимости от времени года, уровня стресса, гормонов и других факторов, влияющих на их кожу.

Кожа не статична. То, что идеально подходит для влажного лета, может привести к сухости и шелушению зимой. То, что нужно коже в 25 лет, отличается от того, что ей нужно в 35 или 45.

Корейская культура красоты одобряет эту гибкость. Люди могут иметь основной уход, но использовать разные продукты в зависимости от потребностей их кожи на данный момент.

Ритуал важен

Корейской культура ухода за кожей - это отношение к своему распорядку дня как к уходу за собой, а не как к обязательной рутине.

Процесс очищения, осознанного нанесения каждого средства превращается в медитативный ритуал, который так же полезен для вашего психического здоровья, как и для вашего цвета лица.

Что добавить в шампунь для лучшего мытья головы

Напомним, что существует простой способ сделать мытье головы более эффективным. Если добавить в шампунь щепотку обычной соли, то волосы останутся свежими и блестящими гораздо дольше и не будут тускнеть до 7 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: