Есть несколько вариантов, как продлить блеск и свежесть локонов без ежедневного мытья.

Девушки, у которых жирная кожа головы, знают, что ходить с чистыми волосами два дня - уже большое счастье. В большинстве случаев, для того, чтобы выглядеть ухоженно, приходится мыть локоны чуть ли не ежедневно. Узнайте, что добавить в шампунь, чтобы волосы не жирнели до семи дней.

Как сделать так, чтобы волосы дольше оставались красивыми без мытья

Кожное сало вырабатывается у каждого человека - оно необходимо, чтобы защитить волосы от ломкости и сухости. Однако если его слишком много, голова будет загрязняться быстрее - одни девушки с такой особенностью отмечают, что локоны жирнеют на следующий же день после мытья, другие говорят, что голова, вымытая утром, выглядит непривлекательно уже к вечеру.

Есть проверенный вариант, как сделать - чтобы волосы дольше были чистыми, вам нужно добавить в свой шампунь всего щепотку обычной поваренной соли. Она мягко скрабирует кожу головы и локоны, очищая их от остатков кожного сала. Благодаря этому волосы приобретут объем и будут выглядеть свежими дольше. Если пользоваться таким лайфхаком регулярно, удастся продлить красоту шевелюры на 5-7 дней. Парикмахеры говорят, что если в шампунь добавить соду, эффект будет таким же, так что, вы можете выбрать любое из предложенных средств на свой вкус.

ВАЖНО: мыть голову с солью или содой можно не чаще одного раза в 7-10 дней, иначе есть риск вызвать раздражение кожи головы и даже аллергическую реакцию. Кроме того, перед процедурой нужно убедиться, что кристаллы полностью растворились в воде, иначе рискуете поцарапать нежную кожу головы.

Как сделать так, чтобы голова дольше была чистой - общие советы

Вы уже поняли, как мыть голову - чтобы она дольше была чистой, достаточно попробовать на себе народные средства, не прибегая к дорогостоящей косметике. Однако, есть и другие факторы, влияющие на состояние локонов.

Первое правило - не мыть голову часто, а только лишь по мере загрязнения. То есть, если вы видите, что на второй день волосы сохраняют более-менее приемлемый вид, не бегите в душ. Можете сделать хвост или пучок - не стесняйтесь так поступать. Чем чаще вы будете пытаться вымыть кожное сало - тем быстрее оно будет вырабатываться. Кстати, на скорость влияет и температура воды, которую вы выбираете. Она должна быть теплой, слегка прохладной. Горячая же, наоборот, провоцирует активную выработку кожного сала. То же самое можно сказать и о фене - девушкам с жирной кожей головы лучше приучить себя к сушке локонов естественным образом, а если это не всегда возможно, то использовать режим холодного воздуха, избегая горячих укладок.

Второе правило - покупать шампуни для жирных волос, а если по длине локоны сухие, то на бутылке так и должно быть написано "Для жирных волос и сухих кончиков". Как правило, в таких составах есть мята, ромашка, алоэ, шалфей или крапива. При этом, категорически запрещено пользоваться любыми шампунями с силиконами - они только утяжеляют локоны.

Третье правило - расческу нужно мыть всегда и постоянно с мылом или шампунем, тщательно вымывая кожное сало, которое остается на щетинках. Если этого не делать, то вы "перенесете" грязь с расчески на чистые волосы, и пачкаться они будут быстрее.

Последний лайфхак, который поможет разобраться с тем, что делать, чтобы волосы дольше оставались чистыми - использование сухого шампуня в виде спрея. Не спешите относиться к такому средству скептически - оно действительно заметно влияет на состояние корней. Сразу после мытья головы и сушки расчешите волосы и нанесите спрей на корни, снова расчешите. Желательно делать это перед сном, а не утром, когда собираетесь на работу. Вы увидите, что локоны, обработанные сухими шампунем, дольше остаются свежими и блестящими.

