Почему нужно прокатывать бутылку с водой под кроватью в отеле: совет стюардесы

Особенно она рекомендовала это делать туристам, которые путешествуют в одиночку.

Если человек путешествует в одиночку и склонен испытывать тревогу во время поездок, простой совет от опытной бортпроводницы может дать успокоение.

Как пишет Libertatea, бортпроводница KLM Эстер Стуррус поделилась простым трюком для проверки безопасности гостиничного номера. Эстер предложила использовать бутылку с водой, чтобы быстро и незаметно проверить, не прячется ли кто-нибудь под кроватью.

"Прокатите бутылку под кровать и убедитесь, что она выкатится с другой стороны", - объяснила она в видео в TikTok.

Видео дня

Если бутылка не выкатится, это может быть поводом для беспокойства, и, возможно, стоит принять дополнительные меры предосторожности. Она отметиа, что вряд ли вы найдете кого-то прячущегося, но этот простой метод может обеспечить душевное спокойствие, особенно тем, кто путешествует в одиночку.

Комментарии к этому посту стюардессы показали, что многие путешественники не знали о таком лайфхаке и многи он понравился. Пользователи оценили его, как "очень полезно".

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